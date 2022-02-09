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«Эрцгебирге» — «Хольштайн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (11.02.2022)

вчера, 14:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Хольштайн». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.48. Победа «Эрцгебирге» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.123.462.33
Фонбет 3.30 3.50 2.15
Мелбет 3.40 3.48 2.15
1XBET 3.40 3.48 2.15
BetBoom 3.16 3.46 2.23

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Хольштайн» показывает стабильную игру в последних матчах второй Бундеслиги и даже имеет серию без поражений. Команда вышла на 10 место в турнирной таблице с набранными 28 очками и может чувствовать себя в относительной безопасности от зоны вылета. До третьего места, которое позволяет бороться за повышение в классе клубу необходимо отыграть 10 очков, что сделать будет довольно проблематично. В прошлом туре «Хольштайн» обыграл на своем поле «Фортуну» (1:0), а ранее оказался сильнее «Ян Регенсбург» (2:1).

«Эрцгебирге» находится в зоне вылета и в этом сезоне коллективу тяжело конкурировать с большинством команд. Команда занимает только 17 место и в пяти последних тура набрала одно очко, что является очень плохим результатом. «Эрцгебирге» забил всего 17 мячей, что является вторым снизу результатом снизу в чемпионате. В двух последних поединках клуб проиграл «Зандхаузену» (0:2) и «Шальке-04» (0:5).

Информация для ставок

  • «Эрцгебирге» проиграл восемь из десяти последних матчей
  • В последних 11 поединках «Хольштайн» был зафиксирован исход «обе забьют»
  • «Хольштайн» выиграл четыре из шести последних матчей с «Эрцгебирне»
  • «Эрцгебирге» забивал в семи из десяти последних встречах на своем стадионе

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что «Хольштайн» и в этот раз возьмет верх над предпоследней командой второй Бундеслиги. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.48 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.80 1.65 2.29
Фонбет 2.00 1.80
Мелбет 2.08 1.83
1XBET 2.08 1.83
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:38
Игра на три результата
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