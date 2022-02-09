«Эрцгебирге» — «Хольштайн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (11.02.2022)

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вчера, 14:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Хольштайн». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.48. Победа «Эрцгебирге» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Хольштайн» показывает стабильную игру в последних матчах второй Бундеслиги и даже имеет серию без поражений. Команда вышла на 10 место в турнирной таблице с набранными 28 очками и может чувствовать себя в относительной безопасности от зоны вылета. До третьего места, которое позволяет бороться за повышение в классе клубу необходимо отыграть 10 очков, что сделать будет довольно проблематично. В прошлом туре «Хольштайн» обыграл на своем поле «Фортуну» (1:0), а ранее оказался сильнее «Ян Регенсбург» (2:1).

«Эрцгебирге» находится в зоне вылета и в этом сезоне коллективу тяжело конкурировать с большинством команд. Команда занимает только 17 место и в пяти последних тура набрала одно очко, что является очень плохим результатом. «Эрцгебирге» забил всего 17 мячей, что является вторым снизу результатом снизу в чемпионате. В двух последних поединках клуб проиграл «Зандхаузену» (0:2) и «Шальке-04» (0:5).

Информация для ставок

«Эрцгебирге» проиграл восемь из десяти последних матчей

В последних 11 поединках «Хольштайн» был зафиксирован исход «обе забьют»

«Хольштайн» выиграл четыре из шести последних матчей с «Эрцгебирне»

«Эрцгебирге» забивал в семи из десяти последних встречах на своем стадионе

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что «Хольштайн» и в этот раз возьмет верх над предпоследней командой второй Бундеслиги. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.48 в букмекерской конторе Фонбет.