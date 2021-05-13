«Эспаньол» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (14.05.2021)

«Эспаньол» сыграет против «Картахены». Этот поединок состоится в рамках очередного тура испанской Сегунды. Матч запланирован на 14 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Эспаньол» очень хорош, команда уже обеспечила себе выход в Примеру. Посмотреть на противостояние чемпиона второго по силе дивизиона и клуба, который весь сезон провел в середине турнирной таблицы, будет интересно. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.
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завтра, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали хозяев поля. Поставить на победу «Эспаньола» можно по коэффициенту 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70 и на победу «Картахены» по коэффициенту 5.70.
Форма команд
«Эспаньол» находится на первой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 78 пунктов. В нынешнем сезоне у клуба 23 победы, девять ничьих и шесть поражений. Клуб забил 66 мячей и пропустил 23 гола. В последних играх каталонский клуб играет очень хорошо, стабильно набирая очки в каждом поединке. Для «Эспаньола» сезон уже закончен, так как клуб гарантировал выход в Примеру, но расслабляться в последних матчах команда не планирует.
«Картахена» набрала 42 пункта и расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба десять побед, 12 ничьих и 16 поражений. Команда забила 37 мячей и пропустила 47 голов. В последних поединках «Картахена» играет неплохо, команда часто набирает очки и пытается оторваться от зоны вылета. Этот чемпионат для «Картахены» был далеко не лучшим за последние годы, но клуб в последних матчах доказывает, что эта команда может замахнуться на победу после старта нового сезона.
Информация для ставок
- «Картахена» проиграла всего один матч из последних пяти
- «Эспаньол» забил десять мячей в пяти последних матчах
- У «Эспаньола» 15 игр кряду без поражений
Прогноз
Актуальная ставка на игру — победа «Эспаньола» или ничейный исход по коэффициенту 1.14. Также можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 2.10.