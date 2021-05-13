«Эспаньол» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (14.05.2021)

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сегодня, 20:03

«Эспаньол» сыграет против «Картахены». Этот поединок состоится в рамках очередного тура испанской Сегунды. Матч запланирован на 14 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Эспаньол» очень хорош, команда уже обеспечила себе выход в Примеру. Посмотреть на противостояние чемпиона второго по силе дивизиона и клуба, который весь сезон провел в середине турнирной таблицы, будет интересно. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали хозяев поля. Поставить на победу «Эспаньола» можно по коэффициенту 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70 и на победу «Картахены» по коэффициенту 5.70.

Форма команд

«Эспаньол» находится на первой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 78 пунктов. В нынешнем сезоне у клуба 23 победы, девять ничьих и шесть поражений. Клуб забил 66 мячей и пропустил 23 гола. В последних играх каталонский клуб играет очень хорошо, стабильно набирая очки в каждом поединке. Для «Эспаньола» сезон уже закончен, так как клуб гарантировал выход в Примеру, но расслабляться в последних матчах команда не планирует.

«Картахена» набрала 42 пункта и расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба десять побед, 12 ничьих и 16 поражений. Команда забила 37 мячей и пропустила 47 голов. В последних поединках «Картахена» играет неплохо, команда часто набирает очки и пытается оторваться от зоны вылета. Этот чемпионат для «Картахены» был далеко не лучшим за последние годы, но клуб в последних матчах доказывает, что эта команда может замахнуться на победу после старта нового сезона.

Информация для ставок

«Картахена» проиграла всего один матч из последних пяти

«Эспаньол» забил десять мячей в пяти последних матчах

У «Эспаньола» 15 игр кряду без поражений

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Эспаньола» или ничейный исход по коэффициенту 1.14. Также можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 2.10.