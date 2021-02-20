«Эспаньол» — «Сабадель». Прогноз на матч испанской Сегунды (20.02.2021)

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вчера, 07:18

«Эспаньол» сыграет против «Сабаделя» в 26-м туре Сегунды. Хозяева поля очень хотят вернуться в Примеру и воскресить «каталонское дерби», пока у клуба всё хорошо, но преследователи не дают отдышаться. В этом матче нужна только победа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

На победу «Эспаньола» в этой встрече можно поставить за 1.47, ничейный исход представлен коэффициентом 4.20. Победа «Сабаделя» оценивается в 7.30.

Форма команд

«Эспаньол» находится на втором месте в турнирной таблице, у клуба 49 баллов в активе. В нынешнем сезоне каталонский клуб забил 37 голов и пропустил всего 16 мячей. Это неплохой сезон для «попугаев», которые очень хотят вернуться в Примеру. «Эспаньол» победил в 15 матчах, что является неплохим показателем. В поединке против «Сабаделя» ожидается легкая победа, ведь гости совсем уж плохи в этом сезоне.

«Сабадель» занимает 18-ю строчку в таблице. Команда набрала 26 баллов и на одно очко опережает зону вылета. В этом сезоне «Сабадель» лишь 6 раз отпраздновал победу, проведя 25 матчей. Команда забила 23 гола и пропустила 29 мячей. «Сабадель» не лучшим образом проводит матчи в новом году, но в то же время не знает поражений.

Информация для ставок

«Сабадель» сыграл вничью в четырех из последних пяти матчей

«Эспаньол» выиграл два из последних пяти матчей

У «Эспаньола» 9 побед в 12 домашних матчах этого сезона

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что оба клуба забьют с коэффициентом 2.15. Также принимаются ставки на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.07.

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