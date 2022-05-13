«Эспаньол» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.05.2022)

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вчера, 14:54

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55. В случае победы «Валенсии», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Эспаньол» после возвращения в Ла Лигу провел неплохой сезон и заранее гарантировал себе безопасность, однако сейчас команда идет с неприятной серией без побед из нескольких поединков. Клуб из Барселоны смог набрать 40 очков, что сейчас позволяет ему находиться на 13 месте и доигрывать сезон. Тем не менее, болельщики ждут от команды улучшения результатов. В прошлом туре «Эспаньол» проиграл «Алавесу» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

«Валенсия» набрала всего два очка в пяти турах чемпионата Испании, что вгоняет болельщиков в грусть. Клуб имеет проблемы и с владельцем и с тренерским штабом, поэтому ситуация сейчас внутри не самая лучшая. «Валенсия» занимает 10 место с набранными 44 очками и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Два последних матча команды в чемпионате завершились домашним поражением «Бетису» (0:3) и ничьей с «Атлетиком» (0:0).

Информация для ставок

«Эспаньол» не выигрывает пять матчей подряд в чемпионате, а «Валенсия» не может победить шесть встреч

«Эспаньол» проиграл три из четырех последних домашних поединков «Валенсии»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды давно не побеждали и выступают крайне нестабильно. В такой ситуации, предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет, опираясь на статистику личных встреч.