«Эспаньол» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.05.2022)

Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55. В случае победы «Валенсии», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по 3.3.
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сегодня, 19:30
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Эспаньол» после возвращения в Ла Лигу провел неплохой сезон и заранее гарантировал себе безопасность, однако сейчас команда идет с неприятной серией без побед из нескольких поединков. Клуб из Барселоны смог набрать 40 очков, что сейчас позволяет ему находиться на 13 месте и доигрывать сезон. Тем не менее, болельщики ждут от команды улучшения результатов. В прошлом туре «Эспаньол» проиграл «Алавесу» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).
«Валенсия» набрала всего два очка в пяти турах чемпионата Испании, что вгоняет болельщиков в грусть. Клуб имеет проблемы и с владельцем и с тренерским штабом, поэтому ситуация сейчас внутри не самая лучшая. «Валенсия» занимает 10 место с набранными 44 очками и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Два последних матча команды в чемпионате завершились домашним поражением «Бетису» (0:3) и ничьей с «Атлетиком» (0:0).
Информация для ставок
- «Эспаньол» не выигрывает пять матчей подряд в чемпионате, а «Валенсия» не может победить шесть встреч
- «Эспаньол» проиграл три из четырех последних домашних поединков «Валенсии»
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды давно не побеждали и выступают крайне нестабильно. В такой ситуации, предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет, опираясь на статистику личных встреч.