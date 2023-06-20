Эстония – Бельгия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (20.06.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.3. Ничейный результат котируется по 5.5, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 10.5.
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0 : 3
завершен
вчера, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.
Форма команд
Сборная Эстонии после двух туров набрала один балл, но конкурировать с более квалифицированными соперниками ей вряд ли по силам. Игра против фаворита группы, который не является лидером и мотивирован на победы точно не станет легкой для хозяев, а о набранных очках и вовсе приходится мечтать. В прошлой игре Эстония поделила очки на выезде с Азербайджаном (1:1), а ранее уступила на выезде Австрии (1:2).
У сборной Бельгии не все в порядке с атмосферой в коллективе, но турнирные задачи необходимо решать и состав подобран очень качественный. Коллектив после двух туров идет на втором месте с 4 баллами и на три пункта отстает от Австрии, сыграв на одну игру меньше. В прошлой игре отбора на Евро 2024 команда Бельгии не смогла одолеть Австрию (1:1), а ранее в товарищеской встрече переиграла Германию (3:2).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей Эстонии завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Бельгия проиграла лишь два поединка из десяти последних на выезде во всех турнирах
- Эстония проиграла семь из восьми последних матчей с Бельгией
- Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
Бельгия является абсолютным фаворитом этого поединка, и сомнений в победе гостей нет практически ни у кого. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу сборной Бельгии с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85. Эстония не сможет долго сдерживать атакующих игроков сборной Бельгии, поэтому вероятнее всего, команда не избежит разгрома.