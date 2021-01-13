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«Эвертон» — «Аудакс Итальяно»: прогноз на матч Высшего дивизиона Чили (14.01.2021)

13 января 2021, 09:55

«Эвертон» и «Аудакс Итальяно» сыграют 14 января в рамках 30-го тура Высшего дивизиона Чили.

Чили. Примера дивизион 2020
Эвертон
Аудакс Итальяно
2 : 1
завершен
14 января 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
BetCity

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в Винья-дель-Мар, букмекеры считают хозяев. Фонбет предлагает сделать ставки на победу «Эвертона» по коэффициенту 2.17. Заключить пари на то, что выездную победу оформит «Аудакс Итальяно», можно за 2.65, а ничья котируется за 3.43.

Команды не демонстрируют результативный футбол в матчах между собой. Поэтому БК предлагает отличный и безопасный прогноз с возможным возвратом тотала больше (2,0) голов в матче с коэффициентом 1.48, меньше – 2.70.

Форма команд

Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и имеют одинаковое количество очков (36). «Эвертон» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей располагается на строчку выше «Аудакс Итальяно».

В последнем туре «Эвертон» уступил последней команде чемпионата, поэтому ухудшил свои шансы на выход в Кубок Либертадорес. За последние 4 матча команда соизволила забить лишь 2 гола.

«Аудакс Итальяно» в отличие от своего соперника набирает обороты, клуб добыл две победы в последних двух матчах — дома с «Уачипато» (2:0) и на выезде с «Кобресаль» (2:1). У команды еще сохраняются шансы на Кубок Либертадорес.

Информация для ставок

• За последние 16 матчей «Эвертон» добыл лишь 4 победы
• «Аудакс Итальяно» делит последнее место по количеству набранных очков в гостях
• «Аудакс Итальяно» потерпел лишь 1 поражение в последних 6 матчах

Прогноз

Обе команды подходят к этому матчу с разным настроением. Матчи между этими командами в последние годы не очень результативные, поэтому можно предположить, что много голов мы не увидим.

Предлагаем ставку на тотал матча меньше 2,5 голов с коэффициентом 1.81 на БК Фонбет.

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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
13 января в 10:29
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Аудакс Итальяно»
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