«Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (19.02.2024)

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вчера, 11:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Эвертона» составляет 1.72. Поставить на «Кристал Пэлас» можно по 5.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Эвертон» вновь уже несколько матчей подряд идет без побед и тем самым усугубляет свое положение в АПЛ . «Ириски» занимают 18 место с 19 баллами и находятся в зоне вылета, отставая от нынешнего соперника на пять пунктов. Победа может помочь клубу подняться на одну ступеньку и сократить расстояние от «Кристал Пэлас» до двух баллов. Два последних матча «Эвертона» завершились поражением от «Манчестер Сити» (0:2) и ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Кристал Пэлас» набрал три очка в пяти последних турах, что говорит о наличии проблем внутри клубах. Коллектив достаточно близко подошел к зоне вылета, а именно на 16 место с 24 баллами в активе. Команде очень важно не опускаться ниже, а в поединке с аутсайдером нужно набирать баллы, чтобы не поменяться с ним местами. В прошлом туре «Кристал Пэлас» проиграл на своем поле «Челси» (1:3), а ранее был разгромлен «Брайтоном» (1:4).

Информация для ставок

«Эвертон» выиграл лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Кристал Пэлас» проиграл четыре последних выездных поединка

«Эвертон» выиграл три из пяти последних матчей с «Кристал Пэлас» при двух ничьих

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