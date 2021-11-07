«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 11:11

«Эвертон» примет «Тоттенхэм» в рамках 11-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Тоттенхэм». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «ирисок» в 2.95.

Форма команд

«Эвертон» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. Команда выиграла четыре поединка, дважды играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Эвертона» 16 забитых и 16 пропущенных голов. В последних матчах «Эвертон» уступил «Вулверхэмптону», а также проиграл «Уотфорду» и «Вест Хэму».

«Тоттенхэм» возглавил новый главный тренер — Антонио Конте. Сейчас «шпоры» находятся на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. Команда выиграла пять матчей, ни разу не играла вничью и проиграла в пяти поединках. У «Тоттенхэма» девять забитых голов и 16 пропущенных мячей. В последних матчах «шпоры» уступили «Манчестер Юнайтед», а также проиграли «Вест Хэму» и выиграли у «Ньюкасла».

Информация для ставок

● «Тоттенхэм» выиграл два матча из последних пяти

● «Эвертон» не побеждает четыре поединка подряд

● У «Тоттенхэма» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что «Тоттенхэм» забьет и победит по коэффициенту 2.40. «Шпоры» начинают расцветать при Антонио Конте.