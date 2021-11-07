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«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (07.11.2021)

07 ноября 2021, 11:11

«Эвертон» примет «Тоттенхэм» в рамках 11-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Эвертон
Тоттенхэм
0 : 0
завершен
07 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.193.412.41
Фонбет 3.35 3.25 2.25
Мелбет 3.48 3.28 2.35
1XBET 3.24 3.34 2.44
BetBoom 3.43 3.28 2.29

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Тоттенхэм». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «ирисок» в 2.95.

Форма команд

«Эвертон» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. Команда выиграла четыре поединка, дважды играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Эвертона» 16 забитых и 16 пропущенных голов. В последних матчах «Эвертон» уступил «Вулверхэмптону», а также проиграл «Уотфорду» и «Вест Хэму».

«Тоттенхэм» возглавил новый главный тренер — Антонио Конте. Сейчас «шпоры» находятся на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. Команда выиграла пять матчей, ни разу не играла вничью и проиграла в пяти поединках. У «Тоттенхэма» девять забитых голов и 16 пропущенных мячей. В последних матчах «шпоры» уступили «Манчестер Юнайтед», а также проиграли «Вест Хэму» и выиграли у «Ньюкасла».

Информация для ставок

● «Тоттенхэм» выиграл два матча из последних пяти
● «Эвертон» не побеждает четыре поединка подряд
● У «Тоттенхэма» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что «Тоттенхэм» забьет и победит по коэффициенту 2.40. «Шпоры» начинают расцветать при Антонио Конте.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.50 1.97 1.93 1.52 2.68
Мелбет 1.81 2.16
1XBET 1.13 6.54
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Все комментарии
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07 ноября в 18:09
Футбольный клуб «Тоттенхэм» (Лондон) одержит победу.
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k9xg4f93wefx
07 ноября в 18:07
Футбольный клуб «Тоттенхэм» (Лондон) выиграет матч.
shlomo
shlomo
07 ноября в 11:15
Шпоры не проиграют
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