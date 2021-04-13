«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч чемпионата Англии (16.04.2021)

1618281358

вчера, 05:35

«Эвертон» примет «Тоттенхэм» в рамках 32-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Тоттенхэм» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.4) и победу «Эвертона» (3.3).

Форма команд

В этом сезоне «Эвертон» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице с 48 баллами. У команды 14 побед, 6 ничьих и 10 поражений. Клуб забил 41 мяч и пропустил 38 голов. «Эвертон» находится не в лучшей форме. В последних 5 матчах «ириски» набрали только 5 очков.

«Тоттенхэм» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, в активе клуба 49 очков. В случае поражения «шпор» команды поменяются местами. В нынешнем сезоне лондонцы выиграли 14 поединков, 7 раз сыграли вничью и проиграли 10 поединков. Это первый раз, когда Жозе Моуриньо проиграл десять матчей чемпионата в одном сезоне. У клуба 52 забитых и 35 пропущенных мячей. Последнее время «Тоттенхэм» чередует победы с поражениями.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл в двух из последних пяти матчей

«Эвертон» не может победить 4 игры кряду

«Тоттенхэм» забил десять мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют, по коэффициенту 1.68. Также можно поставить на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.4. Еще один предлагаемый исход — ничья или победа «Тоттенхэма» — 1.33.