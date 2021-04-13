«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч чемпионата Англии (16.04.2021)

«Эвертон» примет «Тоттенхэм» в рамках 32-го тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.
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16 апреля 2021, 22:00
пятница
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Тоттенхэм» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.4) и победу «Эвертона» (3.3).
Форма команд
В этом сезоне «Эвертон» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице с 48 баллами. У команды 14 побед, 6 ничьих и 10 поражений. Клуб забил 41 мяч и пропустил 38 голов. «Эвертон» находится не в лучшей форме. В последних 5 матчах «ириски» набрали только 5 очков.
«Тоттенхэм» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, в активе клуба 49 очков. В случае поражения «шпор» команды поменяются местами. В нынешнем сезоне лондонцы выиграли 14 поединков, 7 раз сыграли вничью и проиграли 10 поединков. Это первый раз, когда Жозе Моуриньо проиграл десять матчей чемпионата в одном сезоне. У клуба 52 забитых и 35 пропущенных мячей. Последнее время «Тоттенхэм» чередует победы с поражениями.
Информация для ставок
- «Тоттенхэм» проиграл в двух из последних пяти матчей
- «Эвертон» не может победить 4 игры кряду
- «Тоттенхэм» забил десять мячей в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют, по коэффициенту 1.68. Также можно поставить на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.4. Еще один предлагаемый исход — ничья или победа «Тоттенхэма» — 1.33.