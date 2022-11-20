«Эйбар» — «Алавес». Прогноз на матч Сегунды (20.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. На ничейный результат можно поставить по 3.55, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.
|
- : -
сегодня, 21:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.93. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.87. Ставка на «обе забьют» составляет 2.13.
Форма команд
«Эйбар» проиграл всего один матч в пяти последних турах Сегунды и идет в зоне лидеров, надеясь побороться за возвращение в Ла Лигу. На данный момент у команды 26 набранных очков, что позволяет ей занимать пятое место, отставая от лидера всего на четыре пункта. В двух последних поединках «Эйбар» крупно обыграл «Лас-Росас» (3:0) в кубке страны и сыграл вничью с «Лас-Пальмас» в чемпионате (1:1).
«Алавес» смог вырваться в лидеры Сегунды и является одним из главных кандидатов на повышение в классе. В активе клуба 30 набранных баллов и очень важный матч с одним из прямых конкурентов за самые высокие места. Только победа поможет команде сохранить свой отрыв от преследователей. В прошлой игре «Алавес» выиграл в кубке Испании у «Ллейды» (1:0), а в чемпионате с тем же счетом одолел «Сарагосу» (1:0).
Информация для ставок
- «Эйбар» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Шесть из семи последних матчей «Алавеса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Эйбар» выиграл два из трех последних домашних матчей с «Алавесом»
Прогноз
Команды играют не очень результативно в чемпионате, однако мы предполагаем, что они смогут обменяться забитыми мячами в этой встрече. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.