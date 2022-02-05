«Эйндховен» — «Эксельсиор». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (07.02.2022).

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вчера, 16:52

7 февраля 2022 года состоится матч «Эйндховен — Эксельсиор». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Эйндховен». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа гостей в 2.50. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Эйндховен» в нынешнем сезоне идет на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 41 балл. У команды 12 побед, пять ничьих и семь поражений. Коллектив забил 41 гол и пропустил 28 мячей. В последних встречах нидерландский клуб смотрится очень хорошо и регулярно набирает баллы — победа над «Маастрихтом» со счетом 1:0, а также три очка с «Ден Босхом» 0:2 и с «Йонг Утрехтом» 4:0.

«Эксельсиор» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 43 балла. У команды 13 побед, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил 50 голов и пропустил 33 мяча. В последних матчах «Эксельсиор» выглядит не лучшим образом и часто теряет драгоценные очки — поражения от «Эммена» со счетом 0:1, а также от «Ден Хаага» 2:3 и от «Йонг ПСВ » 3:0.

Информация для ставок

«Эксельсиор» не побеждает шесть игр кряду

«Эйндховен» не проигрывает шесть игр кряду

«Эксельсиор» пропустил семь голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Эйндховен» по коэффициенту 4.05. В победу гостей верится, так как эта команда в последнее время находится в отличной форме и регулярно набирает драгоценные очки в чемпионате.