«Эйпен» — «Антверпен»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.01.2021)

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25 января 2021, 12:52

Одним из самых интересных матчей дня в 22-м туре высшей лиги Бельгии станет матч «Эйпен» — «Антверпен», который пройдет 26 января.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Антверпену», как команде, которая находится в топ-3 турнирной таблицы. Коэффициент на их победу составляет 2,38. Успех «Эйпена» представляется за 2,78 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.74.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.81. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.97. «Обе забьют» — 1.78, хотя бы одна команда не забьет – 2.01.

Форма команд

«Антверпен» идет в группе лидеров чемпионата и не прочь побороться за попадание в еврокубки на следующий сезон. В прошлом туре команда потерпела домашнее поражение от «Остенде» (1:2), однако до этого были одержаны победы над «Серкль Брюгге» и «Гентом» с одинаковым счетом (1:0).

«Эйпен» выступает в чемпионате куда скромнее. Команда идет на 11-м месте и отстает от «Антверпена» на 7 очков. Тем не менее за последние пять матчей хозяева уступили лишь 1 раз — в прошлом туре в поединке с «Мехеленом» (0:3).

Информация для ставок

• «Антверпен» обыгрывал «Эйпен» в последних четырех гостевых встречах

• Последние домашние встречи «Эйпена» завершились победами с разницей в 2 мяча

• В пяти из семи последних встреч между командами был зафиксирован исход ТБ 2.5

• Последние 6 встреч между командами «Антверпен» не уходил с поля без забитого мяча

Прогноз

Статистика встреч между командами довольно сложная, поэтому определить победителя в этой встрече непростая задача. Рекомендуем выбрать ставку тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет за 1.81.