«Эйпен» — «Стандард». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.01.2022)

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вчера, 16:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Стандард». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Эйпена» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.6.

Форма команд

«Эйпен» в матчах чемпионата Бельгии не выигрывал уже очень давно, что опустило команду на 12 место с 26 очками. Команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (31:39) и должна быть обеспокоена сохранением места в середине турнирной таблицы, чтобы не опускаться в зону вылета. В прошлом матче «Эйпен» сыграл вничью с «Кортрейком» (1:1), а ранее проиграл на своем поле «Серкль Брюгге» (0:2).

«Стандард» в последние несколько лет очень сильно сдал в результатах и сейчас располагается ниже середины турнирной таблицы чемпионата Бельгии. Перед стартом очередного тура клуб занимает 14 место и набрал 25 очков, что на шест пунктов больше, чем у команды из зоны вылета. В предстоящем матче коллектив может воспользоваться не самой хорошей физической формой оппонента и побороться за очки. Последние два матча «Стандарда» завершились ничьими с «Брюгге» (2:2) и «Андерлехтом» (1:1).

Информация для ставок

Оба коллектива выиграли по три из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть выездных матчей «Стандарда» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Стандард» выиграл шесть из семи последних матчей с «Эйпеном»

Прогноз

«Стандард» имеет хорошую статистику личных встреч с «Эйпеном» и имеет отличную возможность продлить свою серию. Предполагаем, что гости окажутся сильнее в этом матче и наберут три очка, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Фонбет.