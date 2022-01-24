«Эйпен» — «Стандард». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.01.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Стандард». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Эйпена» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
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завтра, 20:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.6.
Форма команд
«Эйпен» в матчах чемпионата Бельгии не выигрывал уже очень давно, что опустило команду на 12 место с 26 очками. Команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (31:39) и должна быть обеспокоена сохранением места в середине турнирной таблицы, чтобы не опускаться в зону вылета. В прошлом матче «Эйпен» сыграл вничью с «Кортрейком» (1:1), а ранее проиграл на своем поле «Серкль Брюгге» (0:2).
«Стандард» в последние несколько лет очень сильно сдал в результатах и сейчас располагается ниже середины турнирной таблицы чемпионата Бельгии. Перед стартом очередного тура клуб занимает 14 место и набрал 25 очков, что на шест пунктов больше, чем у команды из зоны вылета. В предстоящем матче коллектив может воспользоваться не самой хорошей физической формой оппонента и побороться за очки. Последние два матча «Стандарда» завершились ничьими с «Брюгге» (2:2) и «Андерлехтом» (1:1).
Информация для ставок
- Оба коллектива выиграли по три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть выездных матчей «Стандарда» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Стандард» выиграл шесть из семи последних матчей с «Эйпеном»
Прогноз
«Стандард» имеет хорошую статистику личных встреч с «Эйпеном» и имеет отличную возможность продлить свою серию. Предполагаем, что гости окажутся сильнее в этом матче и наберут три очка, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Фонбет.