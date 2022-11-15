«Факел» — «Зенит». Прогноз на матч кубка России. (16.11.2022)

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вчера, 09:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Факела» оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Факел» еще не набирал очков в групповом этапе кубка России и разумеется, потерял все шансы на выход из группы. Команда озадачена целью сохранения прописки в РПЛ , однако футболисты продолжат ее решать уже в марте следующего года. Два последних матча «Факела» завершились поражением от «Урала» (0:2) и ничьей с «Краснодаром» (3:3) в рамках РПЛ .

«Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России и опережает «Спартак» на шесть баллов, что является хорошим гандикапом во время перерыва. Тем не менее, в кубке страны питерцы уже два раза проиграли и имеют только шесть очков, а поэтому обязаны побеждать в оставшихся встречах, которые пройдут одна за другой до конца ноября. В прошлом туре «Зенит» на выезде обыграл «Торпедо» (2:0), а ранее уступил «Ахмату» на своем поле (1:2).

Информация для ставок

Клуб из Воронежа не выигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Зенит» выиграл три последних матча подряд на выезде

«Факел» проиграл четыре из шести последних матчей «Зениту»

Три из четырех последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Зениту» нужна победа, а это значит, что Сергей Семак выставит боевой состав, который с первых минут примется решать поставленные задачи. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.