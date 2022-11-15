«Факел» — «Зенит». Прогноз на матч кубка России. (16.11.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Факела» оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.
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сегодня, 18:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.
Форма команд
«Факел» еще не набирал очков в групповом этапе кубка России и разумеется, потерял все шансы на выход из группы. Команда озадачена целью сохранения прописки в РПЛ, однако футболисты продолжат ее решать уже в марте следующего года. Два последних матча «Факела» завершились поражением от «Урала» (0:2) и ничьей с «Краснодаром» (3:3) в рамках РПЛ.
«Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России и опережает «Спартак» на шесть баллов, что является хорошим гандикапом во время перерыва. Тем не менее, в кубке страны питерцы уже два раза проиграли и имеют только шесть очков, а поэтому обязаны побеждать в оставшихся встречах, которые пройдут одна за другой до конца ноября. В прошлом туре «Зенит» на выезде обыграл «Торпедо» (2:0), а ранее уступил «Ахмату» на своем поле (1:2).
Информация для ставок
- Клуб из Воронежа не выигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
- «Зенит» выиграл три последних матча подряд на выезде
- «Факел» проиграл четыре из шести последних матчей «Зениту»
- Три из четырех последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Зениту» нужна победа, а это значит, что Сергей Семак выставит боевой состав, который с первых минут примется решать поставленные задачи. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.