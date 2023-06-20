Фарерские острова – Албания. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (20.06.2023)

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вчера, 18:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Албания. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа сборной Фарерских островов оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

Фарерские острова не хватают звезд с неба и после двух туров набрали лишь один балл. Вряд ли коллективу удастся создать конкуренцию на выход из группы, но создать проблемы в отдельном матче, футболистам вполне по силам. В матче с мотивированной Албанией у хозяев будет не так много шансов отличиться, поэтому нужна максимальная реализация. Два последних поединка отбора для Фарерских островов завершились поражениями от Чехии (0:3) и ничьей с Молдовой (1:1).

Сборная Албании после двух туров набрали три очка и занимают третье место, уступая Польше лишь по дополнительным показателям. Команде очень нужна победа над одним из аутсайдеров, ведь в случае осечки шансы на выход из группы резко сократятся. В двух последних матчах квалификации на Евро 2024 команда Албании обыграла на своем поле Молдову (2:0) и уступила на выезде Польше (0:1).

Информация для ставок

Фарерские острова выиграли два из десяти последних матчей во всех турнирах

Албания не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд

Три из пяти последних матчей Фарерских островов завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Практически никто не сомневается в победе сборной Чехии, которая сможет набрать для себя важные три пункта. Сделать ставку на успех гостей можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.