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Фарерские острова — Лихтенштейн. Прогноз на товарищеский матч (07.06.2021)

сегодня, 16:09

В товарищеском матче двух сборных увидим игру Фарерских островов и Лихтенштейна. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.36 4.70 9.60
Фонбет 1.38 4.45 10.00
Мелбет 1.36 4.54 9.00
1XBET 1.34 4.60 9.70

Ставки букмекеров

Фарерские острова эту игру проводят дома и являются фаворитом встречи. Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.71. В случае победы Лихтенштейна зайдет интересный коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.5 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.5.

Форма команд

Фарерские острова проводят товарищеские матчи, это уже второй поединок за недолгое время. В предыдущем поединке дома команда проиграла Исландии (0:1), а в мартовских матчах уступила Шотландии (0:4) и Австрии (1:3). Игра с таким соперником отличная возможность прервать безвыигрышную серию и порадовать болельщиков победной игрой.

Лихтенштейн также проводит свои товарищеские матчи в надежде добыть победу впервые за долгий срок. В первом контрольном поединке команда проиграла Швейцарии (0:7), а в мартовских матчах уступила Исландии (1:4) и Северной Македонии (0:5). Сейчас для коллектива самое подходящее время прерывать затянувшуюся серию неудач.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия Фарерских островов составляет семь матчей
  • Лихтенштейн не может выиграть восемь игр к ряду
  • Фарерские острова выиграли у Лихтенштейна все четыре очные встречи
  • Фареры забивают дома в четырех матчах из пяти, Лихтенштейн забил всего два мяча в последних восьми играх

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 55.00 на победу Латвии в товарищеском матче против Германии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.32 1.59 1.71 2.11
Мелбет 1.77 2.10
1XBET 1.77 2.10
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:15
Хозяева долны победить
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