«Ференцварош» — «Янг Бойз». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (24.08.2021)

В ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов нас ждет встреча «Ференцвароша» и «Янг Бойз».
Ставки букмекеров
Котировки букмекеров на эту игру, которую рассудит российский арбитр, выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Мелбет по коэффициенту 3.2. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.05. За ничью дается коэффициент 3.9.
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.55. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.53. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.5.
Форма команд
«Ференцварош» в первой игре отправился в Швейцарию и там пытался показать свой футбол. Добыть победу не получилось, хотя команда имела преимущество. Венгры забили два мяча, но в итоге потерпели поражение (2:3), которое все еще оставляет неплохие шансы на проход дальше.
«Янг Бойз» сам усложнил себе задачу в первом матче, но несмотря на удаление, команда проявила себя очень слаженно в атаке и смогла забить три гола, которые теперь делают команду фаворитом в противостоянии.
Информация для ставок
• В последних пяти поединках «Ференцварош» потерпел три поражения
• «Янг Бойз» пропускает в пяти матчах подряд
• «Ференцварош» в 2021 году всего один раз не забивал гол на своем поле
• «Янг Бойз» забивает на выезде в трех из четырех последних встреч
Прогноз
Рекомендуем поставить на «обе забьют + ТБ 2.5» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.