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«Ференцварош» — «Янг Бойз». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (24.08.2021)

сегодня, 12:47

В ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов нас ждет встреча «Ференцвароша» и «Янг Бойз».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.303.882.14
Мелбет 3.16 3.84 2.16
1XBET 3.18 3.70 2.16
BetBoom 3.29 3.64 2.18

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру, которую рассудит российский арбитр, выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Мелбет по коэффициенту 3.2. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.05. За ничью дается коэффициент 3.9.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.55. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.53. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Ференцварош» в первой игре отправился в Швейцарию и там пытался показать свой футбол. Добыть победу не получилось, хотя команда имела преимущество. Венгры забили два мяча, но в итоге потерпели поражение (2:3), которое все еще оставляет неплохие шансы на проход дальше.

«Янг Бойз» сам усложнил себе задачу в первом матче, но несмотря на удаление, команда проявила себя очень слаженно в атаке и смогла забить три гола, которые теперь делают команду фаворитом в противостоянии.

Информация для ставок

• В последних пяти поединках «Ференцварош» потерпел три поражения
• «Янг Бойз» пропускает в пяти матчах подряд
• «Ференцварош» в 2021 году всего один раз не забивал гол на своем поле
• «Янг Бойз» забивает на выезде в трех из четырех последних встреч

Прогноз

Рекомендуем поставить на «обе забьют + ТБ 2.5» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.59 1.95 1.93
Мелбет 2.22 1.63
1XBET 2.16 1.67
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Все комментарии
fffaik
fffaik
сегодня в 14:36
Победа Ференцвароша и проход его дальше...
shlomo
shlomo
сегодня в 13:24
Думаю, что голевая ничья...
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