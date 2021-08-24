«Ференцварош» — «Янг Бойз». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (24.08.2021)

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сегодня, 12:47

В ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов нас ждет встреча «Ференцвароша» и «Янг Бойз».

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру, которую рассудит российский арбитр, выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Мелбет по коэффициенту 3.2. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.05. За ничью дается коэффициент 3.9.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.55. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.53. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Ференцварош» в первой игре отправился в Швейцарию и там пытался показать свой футбол. Добыть победу не получилось, хотя команда имела преимущество. Венгры забили два мяча, но в итоге потерпели поражение (2:3), которое все еще оставляет неплохие шансы на проход дальше.

«Янг Бойз» сам усложнил себе задачу в первом матче, но несмотря на удаление, команда проявила себя очень слаженно в атаке и смогла забить три гола, которые теперь делают команду фаворитом в противостоянии.

Информация для ставок

• В последних пяти поединках «Ференцварош» потерпел три поражения

• «Янг Бойз» пропускает в пяти матчах подряд

• «Ференцварош» в 2021 году всего один раз не забивал гол на своем поле

• «Янг Бойз» забивает на выезде в трех из четырех последних встреч

Прогноз