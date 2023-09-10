Финляндия – Дания. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (10.09.2022)

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сегодня, 09:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются датские футболисты. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа сборной Финляндии оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Финляндии выбилась в лидеры своей группы после пяти туров и смогла набрать 12 очков. Тем не менее, она опережает сразу двух соперников всего на два пункта и расслабляться еще очень рано. В домашней встрече с главным фаворитом группы хозяевам важно, как минимум не проиграть, чтобы сохранить расстояние между сборными. Два последних матча сборная Финляндии завершились минимальной победой над Казахстаном и разгромом Сан-Марино (6:0).

Дания смогла после не самых удачных результатов вернуться в борьбу за первое место и сейчас все зависит только от своих футболистов. Коллектив идет на второй позиции с 10 баллами и в случае победы возглавит группу, подарив настоящую радость своим болельщикам и сделав большой задел к общему успеху. В прошлой игре Дания не имела проблем с Сан-Марино (4:0), а ранее поделила очки со Словенией (1:1).

Информация для ставок

Финляндия выиграла только четыре последних матча и не пропустила ни одного мяча

Дания проиграла четыре из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из шести последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Финляндия проиграла три из пяти последних поединков с Данией

Прогноз

Сборные очень мало забивают в личных встречах друг другу, поэтому в таком ответственно матче не стоит ждать большого количества мячей и в этот раз. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.