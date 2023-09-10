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Финляндия – Дания. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (10.09.2022)

сегодня, 09:59
Финляндия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются датские футболисты. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа сборной Финляндии оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.893.651.68
Лига Ставок 6.00 3.70 1.69

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Финляндии выбилась в лидеры своей группы после пяти туров и смогла набрать 12 очков. Тем не менее, она опережает сразу двух соперников всего на два пункта и расслабляться еще очень рано. В домашней встрече с главным фаворитом группы хозяевам важно, как минимум не проиграть, чтобы сохранить расстояние между сборными. Два последних матча сборная Финляндии завершились минимальной победой над Казахстаном и разгромом Сан-Марино (6:0).

Дания смогла после не самых удачных результатов вернуться в борьбу за первое место и сейчас все зависит только от своих футболистов. Коллектив идет на второй позиции с 10 баллами и в случае победы возглавит группу, подарив настоящую радость своим болельщикам и сделав большой задел к общему успеху. В прошлой игре Дания не имела проблем с Сан-Марино (4:0), а ранее поделила очки со Словенией (1:1).

Информация для ставок

  • Финляндия выиграла только четыре последних матча и не пропустила ни одного мяча
  • Дания проиграла четыре из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Финляндия проиграла три из пяти последних поединков с Данией

Прогноз

Сборные очень мало забивают в личных встречах друг другу, поэтому в таком ответственно матче не стоит ждать большого количества мячей и в этот раз. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.68 1.68 2.26
Лига Ставок 2.11 1.75 1.61 2.35
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:14
В этом матче не стану изобретать велосипед и заиграю банальную ставку на успех фаворита. При всём уважении к хозяевам, в настоящее время гости заметно выше классом и должны спокойно выигрывать даже на чужой территории. Пока одни за пару дней до матча добывали тяжёлую викторию в Казахстане, другие спокойно потренировались на любителях из Сан-Марино, особо не напрягаясь. Об этом тоже не стоит забывать. На своём поле датчане уже брали верх над финнами в рамках текущего отборочного цикла к Евро. Пришло время победить и на выезде. Ставка - П2.
Гость
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