Финляндия – Дания. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (10.09.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются датские футболисты. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа сборной Финляндии оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.
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сегодня, 19:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.15.
Форма команд
Сборная Финляндии выбилась в лидеры своей группы после пяти туров и смогла набрать 12 очков. Тем не менее, она опережает сразу двух соперников всего на два пункта и расслабляться еще очень рано. В домашней встрече с главным фаворитом группы хозяевам важно, как минимум не проиграть, чтобы сохранить расстояние между сборными. Два последних матча сборная Финляндии завершились минимальной победой над Казахстаном и разгромом Сан-Марино (6:0).
Дания смогла после не самых удачных результатов вернуться в борьбу за первое место и сейчас все зависит только от своих футболистов. Коллектив идет на второй позиции с 10 баллами и в случае победы возглавит группу, подарив настоящую радость своим болельщикам и сделав большой задел к общему успеху. В прошлой игре Дания не имела проблем с Сан-Марино (4:0), а ранее поделила очки со Словенией (1:1).
Информация для ставок
- Финляндия выиграла только четыре последних матча и не пропустила ни одного мяча
- Дания проиграла четыре из десяти последних поединков во всех турнирах
- Четыре из шести последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Финляндия проиграла три из пяти последних поединков с Данией
Прогноз
Сборные очень мало забивают в личных встречах друг другу, поэтому в таком ответственно матче не стоит ждать большого количества мячей и в этот раз. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.