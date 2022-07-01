«Лахти» – «Интер». Прогноз на матч финской Высшей лиги (02.07.2022)

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01 июля 2022, 11:12

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.95 на победу «Интера», что дает лишь минимальное преимущество по котировкам в данном матче. В случае успеха «Лахти» залетит коэффициент 3.63. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.73. низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Лахти» несколько дней назад на своем поле сразился с ЯПС в рамках четвертьфинала кубка Финляндии и на последних минутах встречи сумел вырвать победу со счетом (2:1) и пробиться в полуфинал. В чемпионате коллектив менее 10 дней назад уже сражался с данным соперником и без шансов сгорел (1:5).

«Интер» в тяжелейшем матче также вырвал путевку в полуфинал кубка. Соперником выступал гранд финского футбола ХИК . Основное время поединка завершилось вничью, а в серии пенальти удача уже улыбнулась игрокам из города Турку.

Информация для ставок

«Лахти» проиграл дома лишь одну из четырех последних встреч

Беспроигрышная серия «Интера» насчитывает восемь матчей

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Четыре последние игры с участием «Лахти» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз