«Мариехамн» — ХИФК. Прогноз на матч финской Высшей лиги (16.07.2022)

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12 июля 2022, 12:55

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Лига Ставок явным фаворитом в этом поединке является «Мариехамн». Поставить на его победу можно по коэффициенту 1.65. Сделать прогноз на успех гостей предлагают по коэффициенту 5.6, а выбрать ничью можно по коэффициенту 3.92.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.88, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.91.

Форма команд

«Мариехамн» выглядел уверенно и смог порадовать болельщиков, завоевав семь зачетных баллов в противостояниях с ХИКом (2:1), «Хонкой» (1:1) и «ВПС Вааса» (3:1). Такие результаты помогли коллективу отдалиться от последней строчки в турнирной таблице и закрепиться на 10 месте.

ХИФК в двух минувших турах национального чемпионата потерпел домашние поражения. Сначала не удалось поразить ворота «Ильвеса» (0:1), а затем со счетом (0:2) футболисты уступили «Хаке». Турнирное положение у клуба незавидное, после 13 поединков он имеет в копилке шесть очков и находится на самом дне таблицы.

Информация для ставок

«Мариехамн» выиграл два из шести последних матчей

Беспроигрышная выездная серия ХИФК насчитывает семь встреч

Три минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»

Пять из семи последних поединков «Мариехамна» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Поединок двух не самых успешных команды нынешнего сезона явно не порадует нас качественным футболом. На поле будет много борьбы, ведь терять очки нельзя ни одной из команд. Вполне вероятно, что победитель так и не будет определен. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.92.