«Финн Харпс» — «Сэйнт Патрикс». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (20.08.2021)

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вчера, 22:56

«Финн Харпс» сыграет против «Сэйнт Патрикса» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии. Этот поединок состоится 20 августа 2021 года. В нынешнем сезоне «Патрикс» прекрасны, этот клуб играет в отличный футбол и претендует на золотые медали. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Патрикс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.83. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.65. Победа хозяев поля оценивается по коэффициенту 4.30.

Форма команд

«Финн Харпс» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице. В активе этого ирландского клуба 26 баллов. Команда выиграла семь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. У клуба в активе 21 забитый и 31 пропущенный мяч. В последних матчах «Харпс» неожиданно воскрес и начал показывать неплохой уровень игры. До зоны вылета у команды один балл, поэтому клубу очень нужна победа в этом матче.

«Сэйнт Патрикс» проводит замечательный сезон. Команда набрала 47 баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице. В активе ирландского клуба 14 побед, пять ничьих и пять поражений. Команда забила 42 мяча и пропустила 25 голов. В последних матчах «Патрикс» прекрасен, команда регулярно побеждает и много забивает. Клубу также нужна победа, так как до первого места всего три балла.

Информация для ставок

«Финн Харпс» выиграл три матча кряду во всех турнирах

«Патрикс» выиграл четыре матча из последних пяти во всех турнирах

«Харпс» забил семь голов в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

Оба клуба находятся в неплохой форме и оба мотивированы, так как «Харпс» нужно отрываться от зоны вылета, а «Патриксу» приближаться к первому месту. Матч будет тяжелым. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 3.30.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в матче чемпионата Турции.