«Фиорентина» — «Кротоне»: прогноз на матч Серии А (23.01.2021)

1611387742

23 января 2021, 10:42

«Фиорентина» в 19-м туре итальянской Серии А принимает аутсайдера чемпионата «Кротоне».

Ставки букмекеров

Команда из Флоренции считается безоговорочным фаворитом в игре, что подтверждают букмекеры, ведь коэффициент на победу хозяев – 1.66. Рискнуть и взять победу «Кротоне» можно за 5.5, а выбрать ничью предлагают с коэффициентом 4.0.

Команды достаточно нестабильны в контексте количества забитых мячей, поэтому ТБ 2.5 за 1.9, несильно отличается от ТМ 2.5 за 1.97.

Форма команд

В прошлом туре «Фиорентина» попала под настоящий каток «Наполи» (0:6). Команда занимает 14-е место в турнирной таблице и показывает результаты с переменным успехом. До этого была победа над «Кальяри» 1:0, а еще ранее поражение от «Лацио» со счетом 1:2. Можно сделать вывод, что «Фиорентина» вполне способна настроиться на один конкретный матч и показать красивый, комбинационный футбол.

«Кротоне» занимает последнее место в таблице, набрав всего 12 очков, однако нельзя утверждать, что для этого скромного коллектива все потеряно. Команда цепляется за результат там, где может. Это подтверждает разгром «Беневенто» в прошлом туре со счетом 4:1. Отрыв 15-го места от последнего составляет всего 3 очка.

Информация для ставок

• «Кротоне» забивает минимум один гол уже 6 матчей подряд

• Все последние 6 встреч «Кротоне» заканчиваются с результатом ТБ 2.5

• «Фиорентина» еще ни разу не проигрывала «Кротоне» на своем поле

• «Фиорентина» имеет показатель в 18 забитых мячей за 18 туров. В среднем команда забивает 1 гол за игру

Прогноз

Исходя из невысокой результативности хозяев, «Кротоне», скорее всего, попытается засушить игру и сыграть в глухую оборону. Как видно из результатов матчей флорентийской команды, они не всегда могут находить выход из данной проблемы.

Поэтому мы предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет, что команды не смогут преодолеть порог в 3 мяча. ТМ 2.5 оценивается коэффициентом 1.97.