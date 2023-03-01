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«Фиорентина» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (04.03.2023)

сегодня, 13:20
Милан

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Милан». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Фиорентины» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.983.392.52
Лига Ставок 2.90 3.25 2.60
1XBET 2.98 3.44 2.56

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Фиорентина» в прошлом туре смогла прервать серию без побед в прошлом туре и теперь надеется дальше стабильно набирать очки. Команда занимает 12 место с 28 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В предстоящей игре с «Миланом» для команды из Флоренции будет настоящим испытанием. В прошлой игре «Фиорентина» на выезде обыграла «Верону» (2:0), а в Лиге Конференций оказалась сильнее «Браги» (3:2).

«Милан» выиграл несколько матчей подряд после неудачной полосы и параллельно готовится к ответному матчу в Лиге Чемпионов. В чемпионате «россонери» занимают третье место с 47 баллами и отстают от «Интера» всего на один пункт. В прошлом туре чемпионата Италии «Милан» обыграл на своем поле «Лацио» (2:0), а ранее минимально одолел «Монцу» (1:0).

Информация для ставок

  • «Милан» выиграл четыре последних матча подряд во всех турнирах
  • «Фиорентина» проиграла только два матча на своем стадионе из десяти последних
  • «Милан» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Фиорентины»

Прогноз

«Милан» потерял много очков за последние два месяца и теперь права на ошибку у «красно-черных» нет. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.38 1.56 1.72 2.08 1.38 2.95
1XBET 1.80 2.18
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:58
Милан конечно "немного" фаворит, но фиалки дома могут преподнести сюрприз
Гость
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