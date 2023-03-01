«Фиорентина» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (04.03.2023)

1677666039

сегодня, 13:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Милан». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Фиорентины» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Фиорентина» в прошлом туре смогла прервать серию без побед в прошлом туре и теперь надеется дальше стабильно набирать очки. Команда занимает 12 место с 28 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В предстоящей игре с «Миланом» для команды из Флоренции будет настоящим испытанием. В прошлой игре «Фиорентина» на выезде обыграла «Верону» (2:0), а в Лиге Конференций оказалась сильнее «Браги» (3:2).

«Милан» выиграл несколько матчей подряд после неудачной полосы и параллельно готовится к ответному матчу в Лиге Чемпионов. В чемпионате «россонери» занимают третье место с 47 баллами и отстают от «Интера» всего на один пункт. В прошлом туре чемпионата Италии «Милан» обыграл на своем поле «Лацио» (2:0), а ранее минимально одолел «Монцу» (1:0).

Информация для ставок

«Милан» выиграл четыре последних матча подряд во всех турнирах

«Фиорентина» проиграла только два матча на своем стадионе из десяти последних

«Милан» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Фиорентины»

Прогноз

«Милан» потерял много очков за последние два месяца и теперь права на ошибку у «красно-черных» нет. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45.