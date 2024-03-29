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«Фиорентина» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (30.03.2024)

вчера, 10:29
Милан

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.5 на победу «Милана», что делает его небольшим фаворитом поединка. В случае победы «Фиорентины» зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.95. Низовой исход матча можно взять по коэффициенту 1.87. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Фиорентина» в последних матчах редко проигрывает, но большинство матчей играет вничью. Команда из Флоренции на данный момент занимает лишь восьмое место с 43 баллами и отстает на четыре пункта от шестого места. Коллектив продолжает участие в Лиге конференций, но должен побеспокоиться и о месте на следующий сезон в еврокубках. В домашней игре с «Миланом» хозяев вполне могут замахнуться и на победу. Два последних матча «Фиорентины» завершились ничьей с «Маккаби» Хайфа (1:1) в Лиге конференций и поделила очки с «Ромой» (2:2) в Серии А.

«Милан» имеет целую серию побед из пяти матчей и продолжает участие в Лиге Европы, которую надеется выиграть. В чемпионате Италии «россонери» вышли уже на второе место с 62 баллами и опережает «Ювентус» на три балла. Второе место в нынешнем сезоне стало бы хорошим результатом для «Милана», поэтому команде и дальше необходимо набирать очки. В прошлом туре «Милан» обыграл на выезде «Верону» (3:1), а ранее с тем же счетом одолел «Славию» в Лиге Европы (3:1).

Информация для ставок

  • «Милан» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних домашних матчей «Удинезе» завершились исходом «обе забьют»
  • «Милан» выиграл три из пяти последних встреч с «Фиорентиной» при двух поражениях
  • Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто отличаются в воротах друг друга в личных встречах и в этот раз наверняка произойдет подобное событие. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.

Все комментарии
qttn7t566pvr
qttn7t566pvr
вчера в 10:55
Милан смог-таки выбить Ювентус со второй строчки чемпионата и оторваться от бьянконери на 3 очка, однако до Интера 14, а на носу четвертьфинал Лиги Европы против Ромы. Надо правильно расставлять Пиоли приоритеты, хотя с глубиной состава есть позитивные подвижки, ибо лазарет резко опустел. Из последнего видно, что команда играет ярко, но в обороне не всегда поспевает. тут 3-1 с Вероной, 4-2 и 3-1 со Славией, а также 1-1 с Аталантой. Во Флоренции ожидается веселая игра.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:51
Думается, что обе забьют имеет все шансы пройти уже в первой половине при должной реализации моментов. Все же команды играют от атаки, а в обороне, как показывают последние матчи, они совсем не уделяют должного внимания. К тому же их игровые стили заточены на то, чтобы именно с позиции силы диктовать условия своим соперникам, так что нас ждет игра в стиле атака на атаку. ОЗ в этом противостоянии частый гость в последнее время - в 2-х из 3-х крайних матчах команд ставка проходила, да и сейчас у нее есть все основания сыграть.
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