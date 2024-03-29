«Фиорентина» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (30.03.2024)

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вчера, 10:29

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.5 на победу «Милана», что делает его небольшим фаворитом поединка. В случае победы «Фиорентины» зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.95. Низовой исход матча можно взять по коэффициенту 1.87. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Фиорентина» в последних матчах редко проигрывает, но большинство матчей играет вничью. Команда из Флоренции на данный момент занимает лишь восьмое место с 43 баллами и отстает на четыре пункта от шестого места. Коллектив продолжает участие в Лиге конференций, но должен побеспокоиться и о месте на следующий сезон в еврокубках. В домашней игре с «Миланом» хозяев вполне могут замахнуться и на победу. Два последних матча «Фиорентины» завершились ничьей с «Маккаби» Хайфа (1:1) в Лиге конференций и поделила очки с «Ромой» (2:2) в Серии А.

«Милан» имеет целую серию побед из пяти матчей и продолжает участие в Лиге Европы, которую надеется выиграть. В чемпионате Италии «россонери» вышли уже на второе место с 62 баллами и опережает «Ювентус» на три балла. Второе место в нынешнем сезоне стало бы хорошим результатом для «Милана», поэтому команде и дальше необходимо набирать очки. В прошлом туре «Милан» обыграл на выезде «Верону» (3:1), а ранее с тем же счетом одолел «Славию» в Лиге Европы (3:1).

Информация для ставок

«Милан» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних домашних матчей «Удинезе» завершились исходом «обе забьют»

«Милан» выиграл три из пяти последних встреч с «Фиорентиной» при двух поражениях

Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто отличаются в воротах друг друга в личных встречах и в этот раз наверняка произойдет подобное событие. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.