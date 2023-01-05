«Фиорентина» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (07.01.2023)

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сегодня, 01:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат можно выбрать по 3.9, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.78. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Фиорентина» после серии побед немного забуксовала и в последних двух матчах смогла набрать лишь один балл. Команда располагается в середине турнирной таблицы, а именно на 10 месте с 20 баллами. В предстоящей игре с нестабильным «Сассуоло», коллективу из Флоренции остается только биться за победу, чтобы укрепить свои позиции. Два последних матча «Фиорентины» завершились ничьей с «Монцой» (1:1) в чемпионате и разгромом «Лугано» (6:1) в товарищеской встрече.

«Сассуоло» не радует болельщиков качественными результатами, вот и в новом календарном году не смог начать с победы. Клуб находится на низком для себя 16 место с 16 баллами и опережает зону вылета на семь пунктов. В прошлом туре «Сассуоло» уступил аутсайдеру «Сампдории» на своем поле (1:2), а в товарищеском поединке минимально уступил «Интеру» (0:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

«Сассуоло» проиграл пять последних матчей на выезде во всех турнирах

«Фиорентина» не может выиграть у «Сассуоло» уже пять поединков подряд

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

На данный момент «Сассуоло» очень сложно проводит сезон и очередной выездной матч вряд ли закончится для клуба положительно. Рекомендуем сделать ставку на победу «Фиорентины» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.