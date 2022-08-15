«Фиорентина» — «Твенте». Прогноз на матч Лиги Конференций (18.08.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Фиорентина», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Рискнуть на успех «Твенте» можно по 6.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.
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18 августа 2022, 22:00
четверг
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Фиорентина» неплохо провела прошлый сезон в Италии и смогла зацепиться за место в Лиге Конференций. Теперь команде необходимо пройти одного соперника и получить путевку в групповой турнир Лиги Конференций. В стартовом туре нового сезона Серии А «Фиорентина» одержала победу над «Кремонезе» (3:2), а шестого августа в товарищеской встрече уступила «Бетису» (1:3).
«Твенте» отлично провел межсезонье и очень хорошо подготовился к нынешнему сезону, о чем говорит статистика последних матчей. Команда без проблем прошла предыдущий этап квалификации и даже выиграла два стартовых тура в Эредивизи. В выездном поединке коллектив постарается добиться комфортного результата перед ответной встречей. В прошлой игре «Твенте» крупно обыграл «Фортуну» в чемпионате (3:0), а ранее разгромил «Чукарички» в Лиге Конференций (4:1).
Информация для ставок
- «Твенте» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Фиорентина» проиграла только два матча из десяти последних на своем стадионе
- Семь из десяти последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Твенте» забивал в восьми из десяти последних матчах, проведенных на выезде
Прогноз
Обе команды находятся в неплохих физических кондициях, поэтому матч обещает быть интересным и динамичным. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.