«Фиорентина» — «Твенте». Прогноз на матч Лиги Конференций (18.08.2022)

1660585608

вчера, 20:46

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Фиорентина», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Рискнуть на успех «Твенте» можно по 6.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Фиорентина» неплохо провела прошлый сезон в Италии и смогла зацепиться за место в Лиге Конференций. Теперь команде необходимо пройти одного соперника и получить путевку в групповой турнир Лиги Конференций. В стартовом туре нового сезона Серии А «Фиорентина» одержала победу над «Кремонезе» (3:2), а шестого августа в товарищеской встрече уступила «Бетису» (1:3).

«Твенте» отлично провел межсезонье и очень хорошо подготовился к нынешнему сезону, о чем говорит статистика последних матчей. Команда без проблем прошла предыдущий этап квалификации и даже выиграла два стартовых тура в Эредивизи. В выездном поединке коллектив постарается добиться комфортного результата перед ответной встречей. В прошлой игре «Твенте» крупно обыграл «Фортуну» в чемпионате (3:0), а ранее разгромил «Чукарички» в Лиге Конференций (4:1).

Информация для ставок

«Твенте» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фиорентина» проиграла только два матча из десяти последних на своем стадионе

Семь из десяти последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Твенте» забивал в восьми из десяти последних матчах, проведенных на выезде

Прогноз

Обе команды находятся в неплохих физических кондициях, поэтому матч обещает быть интересным и динамичным. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.