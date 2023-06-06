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«Фиорентина» — «Вест Хэм». Прогноз на финал Лиги Конференций (07.06.2023)

вчера, 10:01
Вест Хэм

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры считают «Вест Хэмом», ставки на победу которых, принимают в конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7. Сделать ставку на успех «Фиорентины» можно по 2.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.863.132.78
Pari 2.90 3.20 2.70

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Фиорентина» провела средний сезон в чемпионате Италии, где по его итогам заняла восьмое место с 56 баллами и не попав в зону еврокубков. Команда имеет шанс пробиться в Лигу Европы за счет победы в финале и приложит все усилия, чтобы уже с первых минут иметь преимущество над соперником. В прошлом туре Серии А «Фиорентина» уверенно обыграла на выезде «Сассулоло» (3:1), а ранее одолела на своем поле «Рому» (2:1).

«Вест Хэм» провел не лучший сезон, итогом которого стало занятое 14 место, а в некоторых моментах «молотобойцы» даже находились в зоне вылета. Теперь лондонский клуб также как и «Фиорентина», будет бороться не только за трофей, но и за возможность поучаствовать в Лиге Европы и порадовать болельщиков дополнительными играми. Два последних поединка «Вест Хэма» завершились поражением от «Лестера» (1:2) и победой с «Лидсом» (3:1).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Фиорентины» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют»
  • «Вест Хэм» выиграл и проиграл по пять поединков из десяти последних во всех турнирах
  • «Фиорентина» выиграла четыре из шести последних матчей

Прогноз

Матч пройдет в Чехии и ни одна команда не будет иметь преимущества своего стадионе. Предлагаем сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.68 1.68
Pari 1.70 2.18
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:13
Буду болеть за Фиалок,они победят !
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