«Фиорентина» — «Вест Хэм». Прогноз на финал Лиги Конференций (07.06.2023)

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вчера, 10:01

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры считают «Вест Хэмом», ставки на победу которых, принимают в конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7. Сделать ставку на успех «Фиорентины» можно по 2.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.15.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Фиорентина» провела средний сезон в чемпионате Италии, где по его итогам заняла восьмое место с 56 баллами и не попав в зону еврокубков. Команда имеет шанс пробиться в Лигу Европы за счет победы в финале и приложит все усилия, чтобы уже с первых минут иметь преимущество над соперником. В прошлом туре Серии А «Фиорентина» уверенно обыграла на выезде «Сассулоло» (3:1), а ранее одолела на своем поле «Рому» (2:1).

«Вест Хэм» провел не лучший сезон, итогом которого стало занятое 14 место, а в некоторых моментах «молотобойцы» даже находились в зоне вылета. Теперь лондонский клуб также как и «Фиорентина», будет бороться не только за трофей, но и за возможность поучаствовать в Лиге Европы и порадовать болельщиков дополнительными играми. Два последних поединка «Вест Хэма» завершились поражением от «Лестера» (1:2) и победой с «Лидсом» (3:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Фиорентины» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют»

«Вест Хэм» выиграл и проиграл по пять поединков из десяти последних во всех турнирах

«Фиорентина» выиграла четыре из шести последних матчей

Прогноз

Матч пройдет в Чехии и ни одна команда не будет иметь преимущества своего стадионе. Предлагаем сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.