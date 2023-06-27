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«Фламенго» — «Аукас». Прогноз на матч кубка Либертадорес (29.06.2023)

вчера, 13:41
Фламенго

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.13. В случае победы «Аукас», зайдет коэффициент 24. Ничью можно выбрать за 8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.129.5724.52

Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.62. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.6.

Форма команд

«Фламенго» смог набрать восемь очков в пяти турах группового турнира и имеет хорошие шансы выйти в плей-офф. Для этого команде как минимум необходимо не проиграть последней команде группы и тогда она станет недосягаемой для «Ньюбленсе», порадовал своих болельщиков. Два последних поединка «Фламенго» завершились тяжелой выездной победой над «Сантосом» (3:2) и крупным поражением на выезде от «Брагантино» (0:4).

«Аукас» старался конкурировать с соперниками по группе, но за пять туров смог заработать лишь четыре балла. Коллектив оставляет за собой шансы на третье место, но для этого необходимо побеждать и надеяться, что «Ньюбленсе» не сможет одержать в свою очередь победу. В прошлой игре «Аукас» обыграл на своем поле «Оренсе» (2:0), а ранее уступил на выезде «Дельфину» (0:2) в рамках чемпионата Эквадора.

Информация для ставок

  • «Аукас» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Фламенго» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
  • Пять последних матчей «Аукаса» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • В матче первого круга между командами победу одержал «Аукас» (2:1)

Прогноз

«Фламенго» показывает отличную физическую форму, и мы предполагаем, что у команды не возникнет проблем в этом поединке. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.49 2.12 1.75
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:59
Нечего придумывать велосипед и просто поставить на победу хозяев поля.
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