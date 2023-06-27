«Фламенго» — «Аукас». Прогноз на матч кубка Либертадорес (29.06.2023)

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вчера, 13:41

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.13. В случае победы «Аукас», зайдет коэффициент 24. Ничью можно выбрать за 8.

Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.62. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.6.

Форма команд

«Фламенго» смог набрать восемь очков в пяти турах группового турнира и имеет хорошие шансы выйти в плей-офф. Для этого команде как минимум необходимо не проиграть последней команде группы и тогда она станет недосягаемой для «Ньюбленсе», порадовал своих болельщиков. Два последних поединка «Фламенго» завершились тяжелой выездной победой над «Сантосом» (3:2) и крупным поражением на выезде от «Брагантино» (0:4).

«Аукас» старался конкурировать с соперниками по группе, но за пять туров смог заработать лишь четыре балла. Коллектив оставляет за собой шансы на третье место, но для этого необходимо побеждать и надеяться, что «Ньюбленсе» не сможет одержать в свою очередь победу. В прошлой игре «Аукас» обыграл на своем поле «Оренсе» (2:0), а ранее уступил на выезде «Дельфину» (0:2) в рамках чемпионата Эквадора.

Информация для ставок

«Аукас» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фламенго» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей «Аукаса» завершились исходом «обе забьют — нет»

В матче первого круга между командами победу одержал «Аукас» (2:1)

Прогноз

«Фламенго» показывает отличную физическую форму, и мы предполагаем, что у команды не возникнет проблем в этом поединке. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67.