«Фламенго» — «Аукас». Прогноз на матч кубка Либертадорес (29.06.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.13. В случае победы «Аукас», зайдет коэффициент 24. Ничью можно выбрать за 8.
|
- : -
завтра, 03:30
Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.62. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.6.
Форма команд
«Фламенго» смог набрать восемь очков в пяти турах группового турнира и имеет хорошие шансы выйти в плей-офф. Для этого команде как минимум необходимо не проиграть последней команде группы и тогда она станет недосягаемой для «Ньюбленсе», порадовал своих болельщиков. Два последних поединка «Фламенго» завершились тяжелой выездной победой над «Сантосом» (3:2) и крупным поражением на выезде от «Брагантино» (0:4).
«Аукас» старался конкурировать с соперниками по группе, но за пять туров смог заработать лишь четыре балла. Коллектив оставляет за собой шансы на третье место, но для этого необходимо побеждать и надеяться, что «Ньюбленсе» не сможет одержать в свою очередь победу. В прошлой игре «Аукас» обыграл на своем поле «Оренсе» (2:0), а ранее уступил на выезде «Дельфину» (0:2) в рамках чемпионата Эквадора.
Информация для ставок
- «Аукас» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Фламенго» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
- Пять последних матчей «Аукаса» завершились исходом «обе забьют — нет»
- В матче первого круга между командами победу одержал «Аукас» (2:1)
Прогноз
«Фламенго» показывает отличную физическую форму, и мы предполагаем, что у команды не возникнет проблем в этом поединке. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67.