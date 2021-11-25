«Флора» — «Партизан». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

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25 ноября 2021, 10:37

«Флора» в Таллине примет «Партизан» в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги конференций. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры ожидают успеха гостевой команды. Ставки на победу «Партизана» в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.50. Поставить на ничью можно по цене 4.44, а шансы «Флоры» одержать победу котируются в 6.10.

Что касается голов, то здесь симпатии экспертов на стороне результативного исхода. Ставки ТБ (2,5) доступны по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Флора» не смогла составить конкуренцию фаворитам квартета В в борьбе за первые два места. Коллектив из Таллина начал выступления в Лиге конференций с поражений от «Гента» (0:1) и «Партизана» (0:2), а затем дважды кряду разделил очки с «Анортосисом» — 2:2 в гостях и 2:2 дома.

«Партизан», в свою очередь, идет вторым в группе, набрав семь баллов. Клуб из Белграда ударно начал групповой этап, обыграв предстоящего соперника (2:0) и «Анортосис» (2:0), но в двух очных встречах против лидера «Гента» сербский коллектив набрал только один зачетный пункт – поражение дома (0:1) и ничья в гостях (1:1).

Информация для ставок

В 5 последних домашних матчах «Флоры» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Партизан» выиграл 7 из последних 10 гостевых матчей во всех турнирах

«Партизан» побеждал «Флору» во всех 3 очных встречах, забив 12 мячей

Прогноз