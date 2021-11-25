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«Флора» — «Партизан». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

25 ноября 2021, 10:37

«Флора» в Таллине примет «Партизан» в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги конференций. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Лига конференций 2021/2022
Флора
Партизан
1 : 0
завершен
25 ноября 2021, 18:30
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.654.411.49
Мелбет 6.65 4.86 1.48
1XBET 5.85 4.32 1.49
BetBoom 6.87 4.67 1.45

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры ожидают успеха гостевой команды. Ставки на победу «Партизана» в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.50. Поставить на ничью можно по цене 4.44, а шансы «Флоры» одержать победу котируются в 6.10.

Что касается голов, то здесь симпатии экспертов на стороне результативного исхода. Ставки ТБ(2,5) доступны по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Флора» не смогла составить конкуренцию фаворитам квартета В в борьбе за первые два места. Коллектив из Таллина начал выступления в Лиге конференций с поражений от «Гента» (0:1) и «Партизана» (0:2), а затем дважды кряду разделил очки с «Анортосисом» — 2:2 в гостях и 2:2 дома.

«Партизан», в свою очередь, идет вторым в группе, набрав семь баллов. Клуб из Белграда ударно начал групповой этап, обыграв предстоящего соперника (2:0) и «Анортосис» (2:0), но в двух очных встречах против лидера «Гента» сербский коллектив набрал только один зачетный пункт – поражение дома (0:1) и ничья в гостях (1:1).

Информация для ставок

  • В 5 последних домашних матчах «Флоры» сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Партизан» выиграл 7 из последних 10 гостевых матчей во всех турнирах
  • «Партизан» побеждал «Флору» во всех 3 очных встречах, забив 12 мячей

Прогноз

Встречаются соперники разного калибра, что подтвердила их очная встреча в Белграде. При этом дома «Флора» вполне способна забить «Партизану», но итоговый результат гости должны себе обеспечить за счет лучшего подбора исполнителей. Рекомендуем комбинированную ставку на победу «Партизана» и ТБ(2,5) голов, которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.70 1.73 2.13
Мелбет 1.97 1.93
1XBET 1.05 11.60
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Все комментарии
ppcd49kwbngy
ppcd49kwbngy
25 ноября в 12:12
Футбольный клуб «Партизан» (Белград) выиграет матч.
v5hnx5q9zjn6
v5hnx5q9zjn6
25 ноября в 11:59
Футбольный клуб «Партизан» (Белград) одержит победу.
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