«Флора» — «Партизан». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

«Флора» в Таллине примет «Партизан» в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги конференций. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.
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1 : 0
завершен
25 ноября 2021, 18:30
четверг
Ставки букмекеров
В этом противостоянии букмекеры ожидают успеха гостевой команды. Ставки на победу «Партизана» в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.50. Поставить на ничью можно по цене 4.44, а шансы «Флоры» одержать победу котируются в 6.10.
Что касается голов, то здесь симпатии экспертов на стороне результативного исхода. Ставки ТБ(2,5) доступны по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.20.
Форма команд
«Флора» не смогла составить конкуренцию фаворитам квартета В в борьбе за первые два места. Коллектив из Таллина начал выступления в Лиге конференций с поражений от «Гента» (0:1) и «Партизана» (0:2), а затем дважды кряду разделил очки с «Анортосисом» — 2:2 в гостях и 2:2 дома.
«Партизан», в свою очередь, идет вторым в группе, набрав семь баллов. Клуб из Белграда ударно начал групповой этап, обыграв предстоящего соперника (2:0) и «Анортосис» (2:0), но в двух очных встречах против лидера «Гента» сербский коллектив набрал только один зачетный пункт – поражение дома (0:1) и ничья в гостях (1:1).
Информация для ставок
- В 5 последних домашних матчах «Флоры» сыграла ставка ТБ(2,5)
- «Партизан» выиграл 7 из последних 10 гостевых матчей во всех турнирах
- «Партизан» побеждал «Флору» во всех 3 очных встречах, забив 12 мячей
Прогноз
Встречаются соперники разного калибра, что подтвердила их очная встреча в Белграде. При этом дома «Флора» вполне способна забить «Партизану», но итоговый результат гости должны себе обеспечить за счет лучшего подбора исполнителей. Рекомендуем комбинированную ставку на победу «Партизана» и ТБ(2,5) голов, которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.95.