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«Форталеза» — «Шапекоэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (30.06.2021)

вчера, 05:05

«Форталеза» сыграет против «Шапекоэнсе» в рамках 8-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.643.756.25
Лига Ставок 1.52 3.90 6.80

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Форталезу» явным фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.65. Победа «Шапекоэнсе» оценивается в 5.9. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.6.

Форма команд

«Форталеза» набрала 12 очков и находится на 4-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба три победы, три ничьи и одно поражение. В этом сезоне команда забила десять мячей и пропустила пять голов. Последние результаты «Форталезы» оставляют желать лучшего — 3 очка за 4 матча.

«Шапекоэнсе» с 4 баллами в активе находится на 18-й строчке в турнирной таблице. Клуб четыре раза сыграл вничью и потерпел три поражения. В нынешнем сезоне команда забила 6 мячей и пропустила 12 голов.

Информация для ставок

  • «Форталеза» не побеждает три игры подряд
  • «Шапекоэнсе» не может победить шесть матчей кряду
  • «Форталеза» забила три гола в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — гол с 61-й по 75-ю минуту матча по коэффициенту 3.00. Также можно поставить на точное количество голов в поединке — 2-3, по коэффициенту 1.93.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.8 на победу гостей с разницей в 1-2 мяча в матче «Монтевидео Уондерерс» — «Серрито».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.84 1.60 2.43
Лига Ставок 2.14 1.66 1.62 2.21
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:02
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Шапекоэнсе»
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:09
Ничья не будет неожиданностью
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