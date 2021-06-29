«Форталеза» — «Шапекоэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (30.06.2021)

«Форталеза» сыграет против «Шапекоэнсе» в рамках 8-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на данный поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Форталезу» явным фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.65. Победа «Шапекоэнсе» оценивается в 5.9. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.6.
Форма команд
«Форталеза» набрала 12 очков и находится на 4-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба три победы, три ничьи и одно поражение. В этом сезоне команда забила десять мячей и пропустила пять голов. Последние результаты «Форталезы» оставляют желать лучшего — 3 очка за 4 матча.
«Шапекоэнсе» с 4 баллами в активе находится на 18-й строчке в турнирной таблице. Клуб четыре раза сыграл вничью и потерпел три поражения. В нынешнем сезоне команда забила 6 мячей и пропустила 12 голов.
Информация для ставок
- «Форталеза» не побеждает три игры подряд
- «Шапекоэнсе» не может победить шесть матчей кряду
- «Форталеза» забила три гола в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — гол с 61-й по 75-ю минуту матча по коэффициенту 3.00. Также можно поставить на точное количество голов в поединке — 2-3, по коэффициенту 1.93.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.8 на победу гостей с разницей в 1-2 мяча в матче «Монтевидео Уондерерс» — «Серрито».