«Форталеза» — «Шапекоэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (30.06.2021)

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вчера, 05:05

«Форталеза» сыграет против «Шапекоэнсе» в рамках 8-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Форталезу» явным фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.65. Победа «Шапекоэнсе» оценивается в 5.9. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.6.

Форма команд

«Форталеза» набрала 12 очков и находится на 4-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба три победы, три ничьи и одно поражение. В этом сезоне команда забила десять мячей и пропустила пять голов. Последние результаты «Форталезы» оставляют желать лучшего — 3 очка за 4 матча.

«Шапекоэнсе» с 4 баллами в активе находится на 18-й строчке в турнирной таблице. Клуб четыре раза сыграл вничью и потерпел три поражения. В нынешнем сезоне команда забила 6 мячей и пропустила 12 голов.

Информация для ставок

«Форталеза» не побеждает три игры подряд

«Шапекоэнсе» не может победить шесть матчей кряду

«Форталеза» забила три гола в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — гол с 61-й по 75-ю минуту матча по коэффициенту 3.00. Также можно поставить на точное количество голов в поединке — 2-3, по коэффициенту 1.93.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.8 на победу гостей с разницей в 1-2 мяча в матче «Монтевидео Уондерерс» — «Серрито».