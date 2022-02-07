«Бержерак» — «Версаль». Прогноз на матч Кубка Франции (09.02.2022)

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вчера, 09:46

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи аналитики считают хозяев поля. Компания Фонбет предлагает поставить на победу «Бержерака» по коэффициенту 2.17, а вероятность победы «Версаля» оценивается в 3.40. Заключить пари на то, что команды сыграют вничью в основное время, можно по котировке 3.35.

При этом эксперты склоняются к низкой результативности в данном противостоянии Кубка Франции. Ставки на ТМ(2,5) голов идут в линии по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.19.

Форма команд

Оба коллектива на предыдущей стадии Кубка Франции справились с серьезными соперниками. «Бержерак» выбил из турнира «Сент-Этьен» за счет домашней победы (1:0), а «Версаль» оказался сильней «Тулузы», которая была повержена в гостях (1:0).

Отметим, что оба коллектива представляют национальную лигу Франции. «Бержерак» в своей группе лидирует в турнирной таблице с такими результатами: 10 побед, пять ничьих и два поражения. А «Версаль» в другом дивизионе тоже идет на первом месте, одержав за 17 туров девять побед и семь ничьих, при одном поражении.

Накануне очной встречи оппоненты показали разные результаты в своих чемпионатах. «Бержерак» с минимальным преимуществом победил «Шамалье» (1:0), «Версаль» разделил очки на домашней арене со второй командой «Генгама» (1:1).

Информация для ставок

«Бержерак» не проигрывал в 11 последних домашних матчах всех турниров

В 6 прошлых домашних матчах «Бержерака» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Версаль» сыграл на ТМ(2,5) голов в 3 последних выездных поединках

Прогноз

Оба коллектива сенсационно пробились в четвертьфинал Кубка Франции, что является весомым достижением. Поэтому, в битве за полуфинал ни «Бержерак» и «Версаль» вряд ли пойдут н какие-то риски, отдельное внимание предоставив защите ворот. Рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.