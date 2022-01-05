«Клермон» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (09.01.2022)

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05 января 2022, 18:55

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию ставок на эту игру: победа «Клермона» идет по коэффициенту 2.45, за ничью выставлена цена 3.18, а победа «Реймса» доступна по котировке 3.16.

При этом аналитики считают, что команды не превысят лимит в два забитых гола. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.57, ТБ (2,5) – 2.56.

Форма команд

«Клермон» занимает 16-е место в рейтинге французской Лиги 1. За 18 проведенных матчей команда смогла пополнить свой счет на 17 баллов, что дает ей возможность опережать зону прямого вылета на один балл.

По итогам прошлого тура чемпионата «Клермон» прервал череду без побед, которая затянулась на семь поединков (шесть поражений и ничья). Команда успешно сыграла на поле «Анже», переиграв соперника с минимальным счетом (1:0).

«Реймс» поднялся на 14-е место в общем зачете чемпионата, оторвавшись от зоны вылета на семь баллов. Существенный рывок команды обусловлен тремя победами, которые она одержала в пяти предыдущих турах.

Успешными для «Реймса» в данной серии оказались противостояния с «Сент-Этьеном» (2:0), «Лионом» (2:1) и предстоящим соперником «Клермоном» (1:0) на домашней арене, а в предыдущем туре лиги команда отобрала очки в гостях у «Марселя» (1:1).

Информация для ставок

«Клермон» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 матчей на своем поле

У «Реймса» обмен голами случался в 5 из прошлых 7 гостевых матчей во всех турнирах

«Реймс» побеждал в 4 из прошлых 5 матчей против «Клермона»

Прогноз

На домашней арене «Клермон» забивал во всех матчах чемпионата Франции кроме одного. «Реймс» сейчас находится в отличной форме, поэтому гости тоже должны вскрывать защиту хозяев. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.98.