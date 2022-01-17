«Клермон» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (19.01.2022)

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вчера, 09:46

Ставки букмекеров

Эксперты предполагают успех гостей в этой встрече. Ставки на победу «Страсбура» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.25, а шансы «Клермона» набрать три очка оцениваются в 3.10. Поставить на ничью можно по котировке 3.50.

Аналитики также считают, что у команд больше шансов сыграть результативно в очном противостоянии. Исход ТБ (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Клермон» занимает 16 место чемпионата Франции. По итогам 20-и сыгранных туров команда продемонстрировала такие результаты: четыре победы, шесть ничьих и 10 поражений, что суммарно принесло ей 17 очков.

В минувшем туре Лиге 1 «Клермон» крупно уступил в гостях «Монако» (0:4), а до этого команде удалось набрать один балл по итогам ничейной встречи с «Реймсом» (0:0).

«Страсбур» подобрался к зоне еврокубков. Команда базируется на седьмом месте рейтинга с такими показателями успешности: девять побед, пять ничьих и шесть поражений.

При этом «Страсбур» одержал четыре победы в пяти минувших турах чемпионата, а в последней игре Лиги 1 команда обыграла на домашней арене прямого конкурента в лице «Монпелье» (3:1).

Информация для ставок

В 3 прошлых очных матчах команд сыграла ставка ТМ(2,5)

«Клермон» не побеждал в 9 из последних 10 матчей чемпионата Франции

«Страсбур» одержал три победы в четырех прошлых гостевых матчах всех турниров

Прогноз

«Клермон» вполне заслуженно идет аутсайдером этой игры. У «Страсбура» отличная форма и неплохая возможность подняться в первую пятерку по итогам предстоящей игры. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на нулевую фору «Страсбура», которая в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.65.