ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2021/2022

«Клермон» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (19.01.2022)

вчера, 09:46

Ставки букмекеров

Эксперты предполагают успех гостей в этой встрече. Ставки на победу «Страсбура» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.25, а шансы «Клермона» набрать три очка оцениваются в 3.10. Поставить на ничью можно по котировке 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.963.602.30
Фонбет 3.10 3.50 2.25
Мелбет 3.24 3.52 2.36
1XBET 3.24 3.52 2.36

Аналитики также считают, что у команд больше шансов сыграть результативно в очном противостоянии. Исход ТБ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Клермон» занимает 16 место чемпионата Франции. По итогам 20-и сыгранных туров команда продемонстрировала такие результаты: четыре победы, шесть ничьих и 10 поражений, что суммарно принесло ей 17 очков.

В минувшем туре Лиге 1 «Клермон» крупно уступил в гостях «Монако» (0:4), а до этого команде удалось набрать один балл по итогам ничейной встречи с «Реймсом» (0:0).

«Страсбур» подобрался к зоне еврокубков. Команда базируется на седьмом месте рейтинга с такими показателями успешности: девять побед, пять ничьих и шесть поражений.

При этом «Страсбур» одержал четыре победы в пяти минувших турах чемпионата, а в последней игре Лиги 1 команда обыграла на домашней арене прямого конкурента в лице «Монпелье» (3:1).

Информация для ставок

  • В 3 прошлых очных матчах команд сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Клермон» не побеждал в 9 из последних 10 матчей чемпионата Франции
  • «Страсбур» одержал три победы в четырех прошлых гостевых матчах всех турниров

Прогноз

«Клермон» вполне заслуженно идет аутсайдером этой игры. У «Страсбура» отличная форма и неплохая возможность подняться в первую пятерку по итогам предстоящей игры. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на нулевую фору «Страсбура», которая в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.42 1.95 1.86 1.53 2.51
Мелбет 1.95 1.99
1XBET 1.95 1.99
Все комментарии
t48f7qdsn6jj
t48f7qdsn6jj
вчера в 16:56
Футбольный клуб «Страсбур» выиграет матч.
sdjq5fx3hrky
sdjq5fx3hrky
вчера в 14:29
Футбольный клуб «Страсбур» одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 10:25
Победа или ничья команды "Страсбур" в этом матче. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100