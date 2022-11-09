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«Ланс» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (12.11.2022)

вчера, 17:27
Ланс

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Ланс» продлит победную серию в чемпионате Франции. Ставки на успех хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.44. Вероятность ничьи в этом противостоянии оценивается в 4.75, а победа «Клермона» идет по котировке 7.00.

Франция. Лига 1 2022/2023
Ланс
Клермон
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
- : -
12 ноября 2022, 19:00
суббота
НичьяНичьяПроигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.445.007.67
Лига Ставок 1.46 4.80 6.80
Мелбет 1.47 4.96 7.50
1XBET 1.47 4.96 7.50

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение результативному исходу в этом поединке. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ланс» закрепился на втором месте чемпионата Франции, одержав четыре победы подряд. После дебютного поражения в лиге, которое состоялось в матче с «Лиллем» (0:1), команда поочередно обыграла «Монпелье» (1:0), «Марсель» (1:0), «Тулузу» (3:0) и «Анже» (2:1).

«Клермон» опустился в рейтинге Лиги 1 на десятое место. Команда не оформляла победы в четырех прошлых турах чемпионата, заработав в этот период только три очка. Помимо пятого поражения в сезоне, которое «Клермон» потерпел от «Бреста» (1:3), команда сыграла вничью с «Монако» (1:1), «Нантом» (1:1) и «Монпелье» (1:1).

Информация для ставок

  • «Ланс» выиграл все 7 домашних матчей в чемпионате
  • «Клермон» не выигрывал в 5 из 7 гостевых поединков Лиги 1
  • «Ланс» не проигрывал в 4 прошлых домашних матчах против «Клермона»

Прогноз

Мы считаем, что «Ланс» продлит победную серию в домашней игре против «Клермона». Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.44 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.50 1.34 2.25 1.71 1.74 2.21
Лига Ставок 2.15 1.68 1.70 2.12
Мелбет 2.26 1.75
1XBET 2.26 1.75
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:25
Хозяева не проиграют!
Гость
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