«Ланс» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (12.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры убеждены, что «Ланс» продлит победную серию в чемпионате Франции. Ставки на успех хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.44. Вероятность ничьи в этом противостоянии оценивается в 4.75, а победа «Клермона» идет по котировке 7.00.
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12 ноября 2022, 19:00
суббота
Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение результативному исходу в этом поединке. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Ланс» закрепился на втором месте чемпионата Франции, одержав четыре победы подряд. После дебютного поражения в лиге, которое состоялось в матче с «Лиллем» (0:1), команда поочередно обыграла «Монпелье» (1:0), «Марсель» (1:0), «Тулузу» (3:0) и «Анже» (2:1).
«Клермон» опустился в рейтинге Лиги 1 на десятое место. Команда не оформляла победы в четырех прошлых турах чемпионата, заработав в этот период только три очка. Помимо пятого поражения в сезоне, которое «Клермон» потерпел от «Бреста» (1:3), команда сыграла вничью с «Монако» (1:1), «Нантом» (1:1) и «Монпелье» (1:1).
Информация для ставок
- «Ланс» выиграл все 7 домашних матчей в чемпионате
- «Клермон» не выигрывал в 5 из 7 гостевых поединков Лиги 1
- «Ланс» не проигрывал в 4 прошлых домашних матчах против «Клермона»
Прогноз
Мы считаем, что «Ланс» продлит победную серию в домашней игре против «Клермона». Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.44 в букмекерской конторе Лига Ставок.