«Ланс» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (12.11.2022)

1668004054

вчера, 17:27

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Ланс» продлит победную серию в чемпионате Франции. Ставки на успех хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.44. Вероятность ничьи в этом противостоянии оценивается в 4.75, а победа «Клермона» идет по котировке 7.00.

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение результативному исходу в этом поединке. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ланс» закрепился на втором месте чемпионата Франции, одержав четыре победы подряд. После дебютного поражения в лиге, которое состоялось в матче с «Лиллем» (0:1), команда поочередно обыграла «Монпелье» (1:0), «Марсель» (1:0), «Тулузу» (3:0) и «Анже» (2:1).

«Клермон» опустился в рейтинге Лиги 1 на десятое место. Команда не оформляла победы в четырех прошлых турах чемпионата, заработав в этот период только три очка. Помимо пятого поражения в сезоне, которое «Клермон» потерпел от «Бреста» (1:3), команда сыграла вничью с «Монако» (1:1), «Нантом» (1:1) и «Монпелье» (1:1).

Информация для ставок

«Ланс» выиграл все 7 домашних матчей в чемпионате

«Клермон» не выигрывал в 5 из 7 гостевых поединков Лиги 1

«Ланс» не проигрывал в 4 прошлых домашних матчах против «Клермона»

Прогноз

Мы считаем, что «Ланс» продлит победную серию в домашней игре против «Клермона». Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.44 в букмекерской конторе Лига Ставок.