Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2022/2023

«Марсель» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

вчера, 10:53
Марсель

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Марсель» неоспоримым фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.36. Для сравнения – за ничью выставлена цена 5.70, а победу «Клермона» аналитики букмекерской конторы Лига Ставок оценили по котировке 9.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.375.388.90
Лига Ставок 1.37 5.20 7.60

Также букмекер прогнозирует результативный исход этого матча. Вариант ТБ(2,5) гола идет по коэффициенту 1.57, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Заработав 10 очков за четыре тура, «Марсель» делит первое место рейтинга с ПСЖ и «Лансом». Выступления в Лиге 1 команда начала с победы над «Аяччо» (2:1), после которой, была зафиксирована гостевая ничья на поле «Бреста» (1:1).

Затем футболисты «Марселя» провели два продуктивных поединка, последовательно победив «Ниццу» (3:0) и «Нант» (2:1).

«Клермон» показал 50-процентную успешность в четырех турах нового розыгрыша чемпионата Франции. В первой игре клуб ожидаемо проиграл на домашней арене ПСЖ (0:5), но затем ему удалось сенсационно победить «Реймс» (4:2) и «Ниццу» (1:0). В рамках последнего тура Лиги футболисты «Клермона» уступили в гостях «Лорьяну» (1:2).

Информация для ставок

  • «Марсель» сыграл на ТБ(2,5) гола в 5 последних домашних матчах Лиги 1
  • «Марсель» выиграл 6 из прошлых 7 домашних поединков чемпионата
  • «Марсель» забивал минимум два гола в 6 из прошлых 7 матчей на своем поле

Прогноз

«Марсель» находится в отличной форме, и такого соперника, как «Клермон», команда должна уверенно побеждать на домашней арене. Предлагаем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 1.95 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.88 1.29 2.37 1.65 1.87 2.05
Лига Ставок 2.36 1.55 1.87 1.87
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:18
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
xt947kj6pe2m
xt947kj6pe2m
вчера в 11:13
Фаворит матча «Марсель»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 