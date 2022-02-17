«Сент-Этьен» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1(20.02.2022)

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вчера, 18:16

Ставки букмекеров

Аналитики не определяют очевидного фаворита в грядущем противостоянии. Ставки на победу «Сент-Этьена» БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.95, ничья доступна по котировке 3.45, а победа «Страсбура» находится на отметке 2.35.

При этом эксперты считают, что оппоненты установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.87, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

«Сент-Этьен» собрался и одержал три победы подряд в чемпионате Франции. Эти успехи позволили клубу лишиться статуса главного аутсайдера лиги и подняться н 18-е место в турнирной таблице.

Успешными для «зелено-белых» оказались матчи против «Анже» (1:0), «Монпелье» (3:1) и «Клермона» (2:1). Отметим, что по ходу текущего розыгрыша Лиги 1 «Сент-Этьен» установил следующие показатели успешности: пять викторий, шесть ничейных поединков и 13 поражений.

«Страсбур» тоже пребывает в отличной форме. У команды четыре победы в пяти прошлых турах, которые дали ей возможность закрепиться на четвертом месте в общем зачете. Единственное поражение в данной серии клуб допустил в гостевой игре против «Бордо» (4:3), но затем он сполна реабилитировался во встречах с «Нантом» (1:0) и «Анже» (1:0).

Что касается гостевых успехов «Страсбура» в чемпионате, то они следующие: пять выигрышей, три ничьи и четыре фиаско.

Информация для ставок

«Сент-Этьен» сыграл на ТБ (2,5) голов в 6 из последних 7 домашних матчей Лиги 1

(2,5) голов в 6 из последних 7 домашних матчей Лиги 1 «Страсбур» побеждал в 5 из предыдущих 6 матчей чемпионата Франции

«Сент-Этьен» не проигрывал в 4 прошлых домашних матчах со «Страсбуром» — 3 победы и ничья

Прогноз

«Страсбуру» точно не будет легко в этой игре. У «Сент-Этьена» сейчас много получается, особенно это касается игры в атаке. Предлагаем воспользоваться ставкой на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.