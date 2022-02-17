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«Сент-Этьен» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1(20.02.2022)

вчера, 18:16

Ставки букмекеров

Аналитики не определяют очевидного фаворита в грядущем противостоянии. Ставки на победу «Сент-Этьена» БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.95, ничья доступна по котировке 3.45, а победа «Страсбура» находится на отметке 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.083.512.43
Фонбет 2.95 3.45 2.35
Мелбет 3.05 3.56 2.45
1XBET 3.05 3.56 2.45
BetBoom 3.03 3.48 2.41

При этом эксперты считают, что оппоненты установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.87, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Сент-Этьен» собрался и одержал три победы подряд в чемпионате Франции. Эти успехи позволили клубу лишиться статуса главного аутсайдера лиги и подняться н 18-е место в турнирной таблице.

Успешными для «зелено-белых» оказались матчи против «Анже» (1:0), «Монпелье» (3:1) и «Клермона» (2:1). Отметим, что по ходу текущего розыгрыша Лиги 1 «Сент-Этьен» установил следующие показатели успешности: пять викторий, шесть ничейных поединков и 13 поражений.

«Страсбур» тоже пребывает в отличной форме. У команды четыре победы в пяти прошлых турах, которые дали ей возможность закрепиться на четвертом месте в общем зачете. Единственное поражение в данной серии клуб допустил в гостевой игре против «Бордо» (4:3), но затем он сполна реабилитировался во встречах с «Нантом» (1:0) и «Анже» (1:0).

Что касается гостевых успехов «Страсбура» в чемпионате, то они следующие: пять выигрышей, три ничьи и четыре фиаско.

Информация для ставок

  • «Сент-Этьен» сыграл на ТБ(2,5) голов в 6 из последних 7 домашних матчей Лиги 1
  • «Страсбур» побеждал в 5 из предыдущих 6 матчей чемпионата Франции
  • «Сент-Этьен» не проигрывал в 4 прошлых домашних матчах со «Страсбуром» — 3 победы и ничья

Прогноз

«Страсбуру» точно не будет легко в этой игре. У «Сент-Этьена» сейчас много получается, особенно это касается игры в атаке. Предлагаем воспользоваться ставкой на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.47 1.93 1.97 1.51 2.74
Фонбет 1.85 1.95
Мелбет 1.92 2.02
1XBET 1.92 2.02
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:20
Гости не проиграют
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