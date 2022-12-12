Франция – Марокко. Прогноз на матч чемпионата мира (14.12.2022)

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вчера, 10:08

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке действующему чемпиону мира. На победу сборной Франции принимают ставки по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85, а победа Марокко сборной принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 7.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.25. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 2.4.

Форма команд

Сборная Франции показывает стабильную игру на этом турнире и вполне закономерно оказалась в полуфинале, где неожиданно ее соперником станет команда Марокко. Вряд ли можно утверждать, что африканский коллектив хороший вариант для чемпионов мира, ведь в итоге он может оказаться более опасным соперником, чем Роналду и компания. В 1/8 финала Франция уверенно обыграла Польшу (3:1), а несколько дней назад прошла Англию (2:1).

Сборная Марокко уже совершенно точно станет главным открытием турнира, ведь она стала первой командой из Африки, которая смогла пробиться в полуфинал турнира за всю историю. Коллектив сделал уже максимально много поэтому даже поражение не станет большой трагедией, а переведет ее в матч за третье место и возможность побороться за бронзу. В 1/8 финала сборная Марокко прошла по пенальти испанцев (1:0), а в четвертьфинале выбила Португалию (1:0).

Информация для ставок

Сборная Франции выиграла только пять матчей из последних десяти во всех турнирах

Марокко пропустил только один мяч на протяжении всего чемпионата мира

Матч Марокко и Франции станет первой официальной встречей между сборными

Четыре из пяти последних матчей чемпионов мира завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В принципиальном матче с Францией от марокканцев стоит ждать безумного и отчаянного сопротивления. Предполагаем, что даже в случае победы, французы не смогут забить много. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.