«Фрайбург» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.05.2021)

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сегодня, 06:46

В 33-м туре Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде против «Фрайбурга». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Баварию» очевидным фаворитом этого матча. Коэффициент на победу гостей составляет 1.31. Поставить на «Фрайбург» можно по коэффициенту 9.1, а ничейный исход оценивается в 6.3.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.76 на ТБ 3.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3.5) можно по коэффициенту 2.14. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.55.

Форма команд

«Бавария» досрочно завоевала очередное чемпионство. Но мюнхенцы всегда стараются побеждать, и эта встреча вряд ли станет исключением. В прошлом матче «Бавария» разгромила «Боруссию» М (6:0), а до этого уступила на выезде «Майнцу» (1:2).

«Фрайбург» занимает 9-ю строчку в таблице чемпионата Германии. У команды есть небольшой шанс на попадание в Лигу Конференций, однако для этого необходимо не только побеждать, но и рассчитывать на ошибки конкурентов. В последнем матче «Фрайбург» разгромил «Кёльн» (4:1), а туром ранее крупно уступил «Герте» (0:3).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла 1 из последних 10 матчей в Бундеслиге, в то время как «Фрайбург» уступил в 5 поединках

«Бавария» выиграла три последних матча против «Фрайбурга»

В последних 5 поединках между командами сыграла ставка «обе забьют»

8 из 10 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Ожидаем, что «Бавария» будет играть на победу даже после официального завоевания чемпионства. Предположим, что клуб из Мюнхена сможет несколько раз отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Мелбет.