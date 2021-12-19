«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.12.2021)

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19 декабря 2021, 09:43

20 декабря 2021 года состоится поединок «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет в рамках 23-го тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Фулхэм». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа «Шеффилда» в 4.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Фулхэм» идет на первой строчке Чемпионшипа. У команды 45 баллов. «Дачники» выиграли 13 поединков, шесть раз играли вничью и проиграли в трех встречах. Всего у клуба 51 забитый и 18 пропущенных голов.

«Шеффилд Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. У команды 29 баллов. Коллектив выиграл восемь поединков, пять раз играл вничью и проиграл в восьми встречах. Всего у «Шеффилда» 28 забитых и 28 пропущенных мячей.

Информация для ставок

● «Шеффилд Юнайтед» не проигрывает четыре поединка кряду

● «Фулхэм» не проигрывает 11 игр кряду

● У «Шеффилда» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке (по мнению букмекеров Фонбет) можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Шеффилд Юнайтед“» по коэффициенту 2.10. В последних встречах «Фулхэм» часто играет вничью, не исключено, что и эта игра завершится ничейным исходом.