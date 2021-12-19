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«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.12.2021)

19 декабря 2021, 09:43

20 декабря 2021 года состоится поединок «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет в рамках 23-го тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Англия. Чемпионшип 2021/2022
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
завершен
20 декабря 2021, 22:45
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.773.934.76
Мелбет 1.58 4.62 5.53
1XBET 1.57 4.20 5.35
BetBoom 1.60 4.00 5.80

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Фулхэм». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа «Шеффилда» в 4.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Фулхэм» идет на первой строчке Чемпионшипа. У команды 45 баллов. «Дачники» выиграли 13 поединков, шесть раз играли вничью и проиграли в трех встречах. Всего у клуба 51 забитый и 18 пропущенных голов.

«Шеффилд Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. У команды 29 баллов. Коллектив выиграл восемь поединков, пять раз играл вничью и проиграл в восьми встречах. Всего у «Шеффилда» 28 забитых и 28 пропущенных мячей.

Информация для ставок

● «Шеффилд Юнайтед» не проигрывает четыре поединка кряду
● «Фулхэм» не проигрывает 11 игр кряду
● У «Шеффилда» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке (по мнению букмекеров Фонбет) можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Шеффилд Юнайтед“» по коэффициенту 2.10. В последних встречах «Фулхэм» часто играет вничью, не исключено, что и эта игра завершится ничейным исходом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.79 1.65 2.35
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 1.61 2.38
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Gahi
Gahi
19 декабря 2021 в 10:48
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
19 декабря 2021 в 10:04
Хозяева не проиграют
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