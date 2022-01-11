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Габон – Гана. Прогноз на матч Кубка африканских наций (14.01.2022)

вчера, 12:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Гана. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.18. Победа сборной Габона оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.242.982.06
Мелбет 3.90 3.08 2.11
1XBET 3.90 3.08 2.11
BetBoom 4.20 2.95 2.05

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.72. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.31.

Форма команд

Сборная Ганы всегда считалась одной из фаворитов данного турнира, но в этот раз команда стартовала неудачно. Чтобы продолжить борьбу за выход из группы, коллектив обязан побеждать в предстоящей встрече и готовиться к следующему туру, однако в первую очередь следует исключить недооценку соперника. Последние два матча Ганы завершились поражениями от Марокко (0:1) и Алжира (0:3).

Команда Габона уже сделала первый шаг для выхода из группы, и чтобы увеличить свои шансы на успех, должна как минимум не проиграть Гане. Сборная чаще играет в зарытых футбол, судя по результатам последних матчей и постарается сыграть на результат в предстоящем поединке, возможно отдав в жертву зрелищность игры. В прошлой игре Габон минимально обыграл Коморские острова (1:0), а ранее разошелся в товарищеском матче с Мавританией (1:1).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей Ганы завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Гана выиграла пять матчей из последних десяти, а Габон одержал три победы
  • Гана выиграла три из четырех последних матчей с Габоном

Прогноз

Гана не имеет права на ошибку и поэтому пойдет большими силами в атаку уже в начале матча, чтобы оформить себе комфортное преимущество. Сделать ставку на победу сборной Ганы можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.18.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.74 2.10 1.43 2.81
Мелбет 1.42 2.73
1XBET 1.42 2.73
Все комментарии
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вчера в 12:56
Гана одержит победу.
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