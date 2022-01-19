«Гамбург» — «Санкт-Паули». Прогноз на матч второй Бундеслиги (21.01.2022)

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19 января 2022, 11:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Санкт-Паули» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Гамбург» идет в группе лидеров второй Бундеслиги и старается не отставать от конкурентов. Команда занимает пятое место с набранным 31 очком и проигрывает шесть очков и лидеру, который и является нынешним соперником. Несколько дней назад клуб провел сложный матч кубка Германии, в котором оказался сильнее «Кельна» (2:1) в дополнительное время, а немного ранее сыграл вничью с «Динамо» Дрезден в чемпионате (1:1).

«Санкт-Паули» на днях совершил настоящую сенсацию в кубке Германии, выбив из турнира главного фаворита «Боруссию» Д (2:1). Это должно придать уверенности в собственных силах в чемпионате, где команда является лидером с набранными 37 очками. Тем не менее вся борьба за выход в Бундеслигу только начинается, ведь отрыв от ближайшего конкурента составляет всего один пункт. В последних двух матчах чемпионата «Санкт-Паули» сыграл с «Эрцгебирге» (2:2) и крупно проиграл «Хольштайну» (0:3).

Информация для ставок

«Гамбург» проиграл только один поединок из последних десяти во всех турнирах

«Санкт-Паули» смог забить только в шести матчах из десяти последних на выезде

«Гамбург» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Санкт-Паули»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба коллектива находятся в хорошем настроении и выиграли свои кубковые матчи. Предполагаем, что хозяева смогут сломить сопротивление лидера турнирной таблицы и набрать три очка. Сделать ставку на победу «Гамбурга» можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Фонбет.