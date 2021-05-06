«Генк» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (07.05.2021)

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сегодня, 00:52

В матче грандов бельгийского футбола встретятся «Генк» и «Брюгге». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явного фаворита встречи нет, но небольшое преимущество имеет «Брюгге». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.17. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 3.16. Ничью предлагают по коэффициенту 3.74.

Тотал больше 2,5 мячей в этой встрече можно взять по коэффициенту 1.65. Тотал меньше букмекеры предлагают за 2.28. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Генк» проводит отличный отрезок сезона и абсолютно заслуженно попал в группу борьбы за чемпионство. Две победы в последних турах над «Стандардом»(2:1) и «Антверпеном» (3:2) должны придать команде уверенности в собственных силах, что позволит достаточно комфортно чувствовать себя в борьбе за Лигу чемпионов.

«Брюгге» является главным фаворитом всего турнира и, возможно, золотые медали чемпионата уже у них в кармане, но расслабляться однозначно рано, соперники не дадут подопечным Филиппа Клемана спокойной и легкой жизни. В прошлом туре «Брюгге» сыграл вничью с «Андерлехтом» (2:2), а туром ранее обыграл «Мускрон» (4:2), но вот выездные игры даются команде достаточно сложно, всего две победы с февраля.

Информация для ставок

«Генк» забивает дома «Брюгге» 12 игр подряд

«Брюгге» выиграл всего в двух из шести последних выездных матчей

Хозяева проиграли всего один раз в последних 10 встречах

Прогноз

Команды не ставят автобус и обычно показывают в очных встречах результативный футбол. Вполне возможно, что традиция продолжится, и мы увидим красивые комбинации и много голов. Сделать ставку на «обе забьют + ТБ 2.5» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составил 1.9.

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