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«Гент» — «Стандард». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (19.05.2021)

сегодня, 00:17

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам чемпионат Бельгии. «Гент» ждет в гости «Стандард». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.306.01
BetBoom 1.53 4.20 5.90

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Стандарда» оценивается в 5.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.56.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.58. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Гент» продолжает отчаянную битву за место в Лиге конференций, две победы над «Остенде» (4:0) и (2:1) очень помогли команде не отпустить лидирующий «Мехелен» далеко вперед. Отставание в два балла вполне реально ликвидировать, если продолжить побеждать и надеяться на осечку соперника.

«Стандард» уже не имеет даже теоритических шансов на попадание в еврокубки, а потому просто доигрывает этот турнир. Два поражения подряд от «Мехелена» (1:3) и (1:2) поставили крест на амбициях клуба и отправили его готовиться к следующему сезону.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Гента» дома насчитывает пять игр
  • Девять из десяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
  • «Стандард» забивает на выезде в пяти матчах подряд
  • Предыдущие два матча команд закончились победой «Стандарда» с одинаковым счетом (2:1)

Прогноз

«Гент» приложит все усилия для победы, «Стандард» не мотивирован и, скорее всего, не сможет создать должного сопротивления. Сделать ставку на победу «Гента» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Перт Глори» — «Аделаида Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.57 1.94 1.93
BetBoom 3.80 1.23 2.28 1.57 1.80 1.94
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