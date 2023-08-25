«Дармштадт 98» — «Унион». Прогноз на матч чемпионата Германии (26.08.2023)

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вчера, 22:43

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в предстоящем матче считаются гости. На победу «железного союза» предлагается коэффициент 2.03. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу команды «Дармштадт 98» сделать ставку можно по коэффициенту 3.90. Сделав ставку на ничейный исход в футбольном поединке, игрок заберёт выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в низовой матч и на тотал меньше 2.5 голов за игру предлагают коэффициент 1.75. Исход, при котором будет забито три гола или больше, менее вероятен. Поставить на ТБ 2.5 голов за матч можно по коэффициенту 2.08. Если выбрать вариант «обе забьют – нет», можно сумму ставки умножить на коэффициент 1.92. Такой же выигрыш ожидает игрока, сделавшего ставку, при которой команды обменяются голами.

Форма команд

«Лилии» по итогам прошлого сезона Второй Бундеслиги заняли второе место, и вышли в высший футбольный дивизион чемпионата Германии. Восемь матчей подряд команда не радует своих поклонников победами. С разницей в пару голов «Дармштадт 98» уступил английскому клубу «Ливерпуль» в рамках товарищеской игры. 14 августа «Хомбург» со счётом 3:0 взял верх над «лилиями» в 1/32 Кубка Германии. На прошлых выходных с минимальным счётом в гостях «Дармштадт 98» уступил франкфуртскому «Айнтрахту» в матче 1-го тура нового сезона Бундеслиги.

Выигрышная серия «Униона» длится четыре матча подряд. В товарищеской встрече «железные» взяли верх над «Удинезе» с минимальным счётом. «Аталанту» с разницей в три гола «Унион» обыграл также в рамках товарищеской игры. 13 августа берлинская команда со счётом 4:0 одержала победу над командой «Вальдорф» в 1/32 Кубка Германии. На прошлых выходных уверенной победой «железного союза» завершилась домашняя игра 1-го тура Бундеслиги с «Майнцем» (4:1).

Информация для ставок

Пять очных встреч команд из шести завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В трёх встречах из пяти крайних «лилии» проиграли своим соперникам

За аналогичный период «железные» уступили в одном футбольном поединке.

Прогноз

Коэффициент 2.03 на победу команды «Унион» предлагает букмекерская контора Лига Ставок. Опыт игр в высшем футбольном дивизионе чемпионата Германии не пройдёт бесследно для «железных». При всём уважении к «лилиям», но «Дармштадт 98» вряд ли сможет забрать очки у команды, занявшей четвёртое место по итогам прошлого сезона Бундеслиги.