«Вердер» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (18.08.2023)

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сегодня, 00:33

Ставки букмекеров

Букмекеры в предстоящем футбольном поединке отдают предпочтение мюнхенской команде, а коэффициент на их победу составляет 1.28. Коэффициент 9.00 в букмекерской конторе Лига Ставок предлагается на победу «бременцев». Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 6.60.

Встречи данных команд на футбольном поле обычно отличаются высокой результативностью. Коэффициент на тотал больше 3.5 голов составляет 1.75. Низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.08.

Форма команд

«Зелёно-белые» в турнирной таблице Бундеслиги по итогам прошлого сезона заняли шестое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход встречи «музыкантов» с «баварцами», предлагаем вспомнить недавние футбольные поединки «Вердера». Пять крайних матчей «бременцы» не радуют своих болельщиков победами. С общим счётом 4:5 по сумме двух товарищеских встреч «зелёно-белые» проиграли французскому «Страсбургу». 12 августа в рамках матча 1/32 Кубка Германии «музыканты» в напряжённой борьбе уступили команде «Виктория» из Кёльна.

«Бавария» в прошлом сезоне стала в очередной раз чемпионом Германии. В межсезонье «красные» были более успешными, чем «бременцы». Только в одном товарищеском матче из пяти «баварцы» потерпели поражение. «Ман Сити» взял верх над мюнхенской «Баварией» со счётом 2:1. Над «Ливерпулем» и «Монако» подопечные Томаса Тухеля одержали победы. 12 августа в финале Суперкубка Германии «баварцы» с большим счётом проиграли «красным дьяволам» из Лейпцига (0:3). Если обратить внимание на личные матчи «Баварии» с «бременцами», то мы увидим, что с 2012 года «баварцы» не проигрывают «музыкантам».

Информация для ставок

Три победы одержали «бременцы» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «Бавария» выиграла в семи футбольных поединках

Пять очных встреч из десяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру.

Прогноз

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу команды «Бавария» с форой -1.5 гола с коэффициентом 1.70. С разницей в пару голов, как минимум, «баварцы» обыграют «бременцев». Мюнхенской команде необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за разгромное поражение от «Лейпцига».