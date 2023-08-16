«Вердер» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (18.08.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в предстоящем футбольном поединке отдают предпочтение мюнхенской команде, а коэффициент на их победу составляет 1.28. Коэффициент 9.00 в букмекерской конторе Лига Ставок предлагается на победу «бременцев». Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 6.60.
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18 августа 2023, 21:30
пятница
Встречи данных команд на футбольном поле обычно отличаются высокой результативностью. Коэффициент на тотал больше 3.5 голов составляет 1.75. Низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.08.
Форма команд
«Зелёно-белые» в турнирной таблице Бундеслиги по итогам прошлого сезона заняли шестое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход встречи «музыкантов» с «баварцами», предлагаем вспомнить недавние футбольные поединки «Вердера». Пять крайних матчей «бременцы» не радуют своих болельщиков победами. С общим счётом 4:5 по сумме двух товарищеских встреч «зелёно-белые» проиграли французскому «Страсбургу». 12 августа в рамках матча 1/32 Кубка Германии «музыканты» в напряжённой борьбе уступили команде «Виктория» из Кёльна.
«Бавария» в прошлом сезоне стала в очередной раз чемпионом Германии. В межсезонье «красные» были более успешными, чем «бременцы». Только в одном товарищеском матче из пяти «баварцы» потерпели поражение. «Ман Сити» взял верх над мюнхенской «Баварией» со счётом 2:1. Над «Ливерпулем» и «Монако» подопечные Томаса Тухеля одержали победы. 12 августа в финале Суперкубка Германии «баварцы» с большим счётом проиграли «красным дьяволам» из Лейпцига (0:3). Если обратить внимание на личные матчи «Баварии» с «бременцами», то мы увидим, что с 2012 года «баварцы» не проигрывают «музыкантам».
Информация для ставок
- Три победы одержали «бременцы» в десяти крайних матчах
- За аналогичный период «Бавария» выиграла в семи футбольных поединках
- Пять очных встреч из десяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру.
Прогноз
Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу команды «Бавария» с форой -1.5 гола с коэффициентом 1.70. С разницей в пару голов, как минимум, «баварцы» обыграют «бременцев». Мюнхенской команде необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за разгромное поражение от «Лейпцига».