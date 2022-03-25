Германия — Израиль. Прогноз на товарищеский матч сборных (26.03.2022)

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вчера, 15:14

Ставки букмекеров

Хозяева поля являются безоговорочным фаворитом игры, и у букмекеров абсолютно нет сомнений в успехе немцев. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 1.8 на победу Германии с форой (-2.). В случае невероятной победы Израиля залетит приятный коэффициент 28. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 за 1.87. Букмекеры также предлагают ТМ 3.5 по коэффициенту 1.92, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.7.

Форма команд

Германия оформила путевку в Катар на Чемпионат мира 2022 года задолго до финальных туров, поэтому в противостояниях с Арменией (4:1) и Лихтенштейном (9:0) главный тренер немецкой команды позволил себе задействовать несколько игроков из ближайшего резерва.

Израиль подобными успехами похвалиться не может, коллектив занял в своей группе третье место и не смог пробиться даже в раунд плей-офф. В последнем туре команда дома обыграла Фарерские острова (3:2), а чуть ранее на выезде не смогла справиться с Австрией (2:4).

Информация для ставок

Победная серия Германии насчитывает семь поединков

Израиль проиграл на выезде четыре из пяти последних встречи

Шесть последних матчей с участием Германии закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Четыре последних игры Израиля завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Германия с первых секунд игры возьмет мяч под свой контроль и будет нагнетать у ворот соперника. Конечно, все закончится уверенной победой немецкого коллектива поэтому рекомендуем поставить на их успех с форой (-2.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.