«Ян» — «Кельн». Прогноз на матч кубка Германии (30.07.2022)

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сегодня, 17:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры без колебаний определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Сенсационная победа «Ян Регенсбурга» оценивается коэффициентом 5.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.55. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.4. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.7.

Форма команд

«Ян» из Регенсбурга очень удачно стартовал в чемпионате, добыв максимальное количество очков. Команда по очереди обыграла «Дармштадт 98» (2:0), а затем и «Арминию» (3:0) и на данном этапе возглавляет турнирную таблицу второй Бундеслиги. К кубковой встрече футболисты подходят в отличном настроении и готовы дать бой более именитому сопернику.

«Кельн» готовится к старту в высшем дивизионе и еще не проводил официальных поединков. Коллектив в рамках контрольных встреч обыграл «Оффенбах» и «Неймеген» с результатом (2:0) и (5:0) соответственно, чем, несомненно, порадовал своих поклонников.

Информация для ставок

«Ян» выиграл четыре из пяти последних поединков

У «Кельна» лишь одно поражение в последних шести играх

Пять минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

«Ян» пропускает минимум два гола в пяти из семи последних матчах

Прогноз

Встреча двух коллективов из разных дивизионов. Конечно, преимущество будет в большей степени на стороне гостей, они же, скорее всего и оформят путевку в следующий раунд кубка. Рекомендуем поставить на успех «Кельна» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.