«Герта» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (20.05.2023)

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вчера, 14:34

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Герты» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2. На ничейный результат можно поставить по 3.75, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Герта» с огромной вероятностью покинет Бундеслигу и шансы сохранить свое место остаются лишь в теории. Клуб из Берлина набрал 25 очков и отстает от 16 месте, которое дает право сыграть в стыках-плей-офф на пять пунктов, что за два тура вряд ли будет возможно отыграть. Тем не менее, коллектив попробует добиться победы в поединке с прямым конкурентом за выживание. В прошлом туре «Герта» разгромно проиграла «Кельну» (2:5), а ранее обыграла на своем поле «Штутгарт» (2:1).

«Бохум» находится на грани зоны вылета и занимает 16 место с 31 баллом, опережая ближайшего соперника на один балл. В предстоящей матче с последней командой Бундеслиги, гостям очень важно победить и сделать еще один шаг к спасению всего сезона, иначе ситуация сильно усложнится. Два последних матча «Бохума» завершились поражением от «Боруссии» М (2:3) и победой над «Аугсбургом» (3:2).

Информация для ставок

«Герта» проиграла шесть из десяти последних матчей в Бундеслиге

Четыре из пяти последних матчей «Бохума» завершились исходом «обе забьют»

«Бохум» выиграл два из пяти последних матчей с «Гертой»

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды не внушают доверия относительно ставки на победу. Предлагаем опереться на статистику и выбрать вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.