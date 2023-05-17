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«Герта» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (20.05.2023)

вчера, 14:34
Бохум

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Герты» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2. На ничейный результат можно поставить по 3.75, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.293.843.03
Pari 2.20 3.75 3.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Герта» с огромной вероятностью покинет Бундеслигу и шансы сохранить свое место остаются лишь в теории. Клуб из Берлина набрал 25 очков и отстает от 16 месте, которое дает право сыграть в стыках-плей-офф на пять пунктов, что за два тура вряд ли будет возможно отыграть. Тем не менее, коллектив попробует добиться победы в поединке с прямым конкурентом за выживание. В прошлом туре «Герта» разгромно проиграла «Кельну» (2:5), а ранее обыграла на своем поле «Штутгарт» (2:1).

«Бохум» находится на грани зоны вылета и занимает 16 место с 31 баллом, опережая ближайшего соперника на один балл. В предстоящей матче с последней командой Бундеслиги, гостям очень важно победить и сделать еще один шаг к спасению всего сезона, иначе ситуация сильно усложнится. Два последних матча «Бохума» завершились поражением от «Боруссии» М (2:3) и победой над «Аугсбургом» (3:2).

Информация для ставок

  • «Герта» проиграла шесть из десяти последних матчей в Бундеслиге
  • Четыре из пяти последних матчей «Бохума» завершились исходом «обе забьют»
  • «Бохум» выиграл два из пяти последних матчей с «Гертой»
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды не внушают доверия относительно ставки на победу. Предлагаем опереться на статистику и выбрать вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.65 1.31 2.27 1.69 1.76 2.14
Pari 2.20 1.67
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:19
Можно смело назвать этот матч - битвой за 6-ть баллов. Ведь по его окончанию, клубы фактически могут поменяться местами. Да, преимущество в шесть очков кажется значимым для Бохума, но их отрицательная разница мячей (-35) говорит о возможности Герты занять спасительную строчку. Кстати, у столичной команды разница голов составляет -28. Мотивационный момент что Герты, что Бохума будет на запредельном уровне. Плюс, очные встречи, и тут ОЗ частый гость. Начиная с 2021 года, клубы провели три встречи, и в каждой был зафиксирован обмен голами.
Гость
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