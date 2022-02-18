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«Герта» – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (20.02.2022)

вчера, 17:28

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 6.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.424.311.57
Фонбет 6.40 4.20 1.52
Мелбет 6.90 4.24 1.58
1XBET 6.90 4.24 1.58
BetBoom 6.07 4.18 1.59

Также в линии букмекеры предлагают 2.12 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Герта» не может выиграть несколько матчей в Бундеслиге и находится очень близко к зоне вылета, опережая ее всего на один балл. Команда занимает 14 место с 22 очками, а результаты не могут устраивать руководство, которое хочет видеть ее не ниже середины турнирной таблицы. Матч с набравшим ход «РБ Лейпциг» будет очень сложным, и даже ничья станет хорошим результатом для берлинского клуба. В прошлом матче «Герта» проиграла «Гройтер Фюрт» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Бохумом» (1:1).

«РБ Лейпциг» набрал в последних пяти турах чемпионата Германии 12 очков и возвращается в группу лидеров. Команда занимает четвертое место и набрала 34 пункта, опережая нескольких конкурентов только по дополнительным характеристикам. В Лиге Европы подопечные Тедеско не смогли обыграть «Реал» Сосьедад (2:2), команды ждет ответный поединок. Последние два матча «РБ Лейпциг» в чемпионате Германии завершились победой над «Кельном» (3:1) и поражением от «Баварии» (2:3).

Информация для ставок

  • «Герта» не может выиграть уже шесть матчей подряд
  • «РБ Лейпциг» одержал только три победы в последних десяти выездных встречах
  • Десять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «РБ Лейпциг» выиграл восемь из десяти последних матчей у «Генты»

Прогноз

«РБ Лейпциг» является большим фаворитом и имеет хорошие шансы продолжить свой путь наверх по турнирной таблице. Предполагаем, что гости окажутся сильнее и заберут три очка, а сделать ставку на них можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.61 1.32 2.27 1.70 1.79 2.12
Фонбет 2.20 1.67
Мелбет 2.38 1.68
1XBET 2.38 1.68
Все комментарии
9nt6ke9aqcgs
9nt6ke9aqcgs
вчера в 20:46
Футбольный клуб «РБ Лейпциг» одержит победу.
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