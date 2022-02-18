«Герта» – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (20.02.2022)

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вчера, 17:28

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 6.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.4.

Также в линии букмекеры предлагают 2.12 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Герта» не может выиграть несколько матчей в Бундеслиге и находится очень близко к зоне вылета, опережая ее всего на один балл. Команда занимает 14 место с 22 очками, а результаты не могут устраивать руководство, которое хочет видеть ее не ниже середины турнирной таблицы. Матч с набравшим ход «РБ Лейпциг» будет очень сложным, и даже ничья станет хорошим результатом для берлинского клуба. В прошлом матче «Герта» проиграла «Гройтер Фюрт» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Бохумом» (1:1).

«РБ Лейпциг» набрал в последних пяти турах чемпионата Германии 12 очков и возвращается в группу лидеров. Команда занимает четвертое место и набрала 34 пункта, опережая нескольких конкурентов только по дополнительным характеристикам. В Лиге Европы подопечные Тедеско не смогли обыграть «Реал» Сосьедад (2:2), команды ждет ответный поединок. Последние два матча «РБ Лейпциг» в чемпионате Германии завершились победой над «Кельном» (3:1) и поражением от «Баварии» (2:3).

Информация для ставок

«Герта» не может выиграть уже шесть матчей подряд

«РБ Лейпциг» одержал только три победы в последних десяти выездных встречах

Десять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» выиграл восемь из десяти последних матчей у «Генты»

Прогноз

«РБ Лейпциг» является большим фаворитом и имеет хорошие шансы продолжить свой путь наверх по турнирной таблице. Предполагаем, что гости окажутся сильнее и заберут три очка, а сделать ставку на них можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.