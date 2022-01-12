«Гоа»– «Норт-Ист Юнайтед». Прогноз на матч индийской суперлиги (14.01.2022)

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12 января 2022, 23:20

Ставки букмекеров

Котировки на данное противостояние даются с перевесом в сторону хозяев. Взять победу «Гоа» можно по коэффициенту 1.82 в БК Фонбет. Если победят гости, то порадует коэффициент 3.86. На ничью дается коэффициент 4.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.57. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.4. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Гоа» после 10 туров опережает своего нынешнего соперника на четыре пункта и располагается лишь одной строчкой выше на девятом месте. Команда в прошлом туре дома минимально переиграла «Ченнайн» со счетом (1:0), а поединком ранее расписала гостевую ничью с «Кералой Бластерс» (2:2).

«Норт-Ист Юнайтед» играет в открытый футбол, но плодов в виде набранных очков такой подход не приносит. В минувших турах чемпионата коллектив проиграл «Мохун Багану» и «Джамшедпуру» с одинаковым счетом (2:3), а также расписал голевую ничью с «Мумбаи Сити» (3:3).

Информация для ставок

«Гоа» выиграл лишь один из пяти последних поединков

Проигрышная выездная серия «Норт-Ист Юнайтед» насчитывает пять игр

Минувшая очная встреча завершилась победой «Норт-Ист Юнайтед» (2:1)

«Гоа» забивает дома минимум один гол в 10 матчах подряд

Прогноз

В этом матче вполне вероятно мы увидим яркий и атакующий футбол. Обе команды любят атаковать и не отличаются надежностью в защите. Вероятно, что мы увидим голы от обеих команд, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.58.